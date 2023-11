Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Strada, debutta la nuova hypercar derivata dalla pista

Non poteva che rinascere da Milano la storia di Isotta Fraschini. Il primo esemplare della Tipo 6 LMH Strada ha percorso i suoi primi chilometri all’ombra del Duomo, districandosi tra le vie del centro del capoluogo lombardo per imboccare l’autostrada alla volta della riviera ligure, destinazione Sanremo.

Strettamente derivata dalla versione da gara che, dal prossimo anno affronterà il Mondiale Endurance e la 24 Ore di Le Mans, la Tipo 6 LMH Strada porta con se tutto il fascino di una vettura unica nel suo genere. La Isotta Fraschini non passa di certo inosservata, già a partire dalla colorazione gialla scelta per il primo esemplare. Le forme sono rimaste pressoché invariate rispetto alla versione destinata alla pista, fatto eccezione per l’alettone che è stato spostato in basso tra i due passaruota posteriori.

Leggermente rivisto l’assetto, ora lievemente più alto per districarsi con maggior disinvoltura nell’uso prettamente stradale, ma immutato nelle sue doti dinamiche. A supportare il tutto ci pensano le Pirelli P-Zero in grado di assicurare elevate prestazioni senza rinunciare ad un minimo di comfort. Inoltre, lo sviluppo e la correlazione tra le vetture è stato convalidato dai piloti che si stanno occupando parallelamente delle versioni da corsa.

Anche il powertrain ibrido è lo stesso della Tipo 6 LMH Competizione. Il 3.0 benzina V6 di 90° monoturbo da 750 CV è accoppiato ad un motore elettrico, che agisce sull’asse anteriore, in grado di garantire ulteriori 270 CV. Il tutto si traduce in una potenza complessiva superiore ai 1.000 CV in grado di spingere una vettura che, stando a quanto dichiarato, manterrà un peso inferiore alla tonnellata. In Isotta Fraschini non hanno reso noto la velocità massima limitandosi a svelare che la loro hypercar è in grado di bruciare lo 0-100 km/h in appena 2”2.

Unica nel suo genere, la Isotta Fraschini Tipo 6 LMH sarà prodotta in appena 12 esemplari e potrà essere personalizzata a richiesta dai fortunati proprietari. Più che esclusiva, la vettura che segna la rinascita di una tra le più iconiche e gloriose Case automobilistiche italiane sarà proposta ad un prezzo che parte da 3.250.000 Euro.