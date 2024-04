Isuzu svela a Bangkok un pick-up elettrico. Il nuovo D-Max in Europa nel 2025, è la prima proposta BEV del marchio

Isuzu svela il nuovo D-Max, il primo veicolo elettrico della storia del brand, in occasione del 45° Bangkok International Motor Show che sui svolge in Thailandia fino al 7 aprile. Si tratta di un pick-up che conserva le proverbiali caratteristiche di robustezza dei veicoli del marchio, realizzato per soddisfare le esigenze di chi ricerca un mezzo commerciale adibito anche al trasporto passeggeri. Isuzu D-Max è mosso dal sistema full-time 4WD, che si avvale di assali elettrici anteriori e posteriori di nuova concezione per conciliare un comportamento dinamico adeguato alle strade sconnesse, con la tipica erogazione della potenza delle auto elettriche, mantenendo, nel contempo, un elevato comfort acustico, ed un’elevata capacità di smorzamento delle vibrazioni. Grazie ai suoi motori elettrici, il D-Max Bev fornisce anche una grande capacità di traino. Per via delle diverse opportunità d’utilizzo di questo veicolo, Isuzu propone anche una variante con alimentazione alternativa. L’arrivo in alcuni Paesi in Europa è previsto per il 2025.