Jaguar F-Pace, c'è anche Greenstone e Greystone. Due versioni speciali in edizione limitata su base R-Dynamic SE

Due versioni speciali e in edizione limitata per Jaguar F-Pace, ma per il mercato italiano. Le Limited Edition si chiamano Greenstone e Greystone e sono realizzate sulla base della F-Pace R-Dynamic SE. Scopo di entrambe le Limited Edition, scelte dal mercato italiano per la propria clientela, è quello di offrire due vetture eleganti, ispirandosi a due colorazioni classiche di Jaguar come il verde scuro e il grigio, il tutto rivisto in chiave attuale ed il linea con lo stile ancora più contemporaneo di F-Pace. Le due Limited Edition, prodotte in un numero limitato di esemplari, sono entrambe caratterizzate dal black pack, cerchi neri lucidi ed interni Ebony/Siena Tan. Offrono le medesime dotazioni ed un pacchetto di optional scelti tra quelli più richiesti ed adatti a sottolineare la personalità di Greenstone e Greystone.

Elemento di particolare rilievo e distinzione sono le due colorazioni (verde e grigio) della carrozzeria. In particolare la Greenstone vanta una colorazione unica, frutto delle capacità del reparto Special Vehicle Operations che si occupa di progettare e realizzare vetture particolari e personalizzate. SVO vanta uno dei reparti di verniciatura più sofisticati e, proprio da questa divisione, è stato prodotto l’ultra metallic Forest Green. Greystone è invece caratterizzata dal colore Charente grey. Cerchi in lega Gloss Black, Black Exterior Pack, tetto panoramico, interni in pelle goffrata Ebony/ Siena Tan, inserti in alluminio sono altri dettagli delle 2 vetture. La Jaguar F-Pace Greystone è disponibile in 100 esemplari nelle motorizzazioni D200 ed è in vendita con prezzo di uro 72900 per la D200. La F-Pace Greenstone, D200, viene invece offerta con prezzo di euro 74900 ed è disponibile in 25 esemplari.