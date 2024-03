Kia K4, il design è da elettrica ma i motori potrebbero essere solo ICE. Svelano parentela stilistica con EV9. Reveal 21 marzo

A pochi giorni dal suo reveal globale (fissato per il 21 marzo), che a sua volta precederà la presentazione in pubblico il 27 marzo all’edizione 2024 del New York International Auto Show, Kia ha diffuso una serie di immagini teaser della K4, una berlina compatta di nuova generazione che è destinata a sostituire - a seconda dei mercati - la Forte o la versione tre volumi della Ceed. La Casa sudcoreana non ha diffuso informazioni sulle caratteristiche della K4, se non che si tratterà di «un’eccezionale fusione di tecnologia avanzata con un’estetica affascinante, perfettamente racchiusa nelle linee eleganti». Tuttavia per quasi tutti i media specializzati K4 continuerà a proporre - nonostante un design ispirato al suv elettrico EV9 - solo motorizzazioni Ice, elettrificate anche con schema full e plug-in.

Si dovrebbe trattare del turbo benzina 1.6 accreditato di 204 Cv e del mild-hybrid 1.5 da 160 Cv, a cui dovrebbero seguire un 1.6 sia in versione full-hybrid che plug-In hybrid. Le linee sinuose e fluide, si legge nella nota, conferiscono un’allure di elegante raffinatezza, strettamente interconnessa con un ampio spazio interno, improntato alla massima praticità e con una caratterizzazione spiccatamente sportiva. Kia diffonderà in diretta sul canale worldwide. kia.com la première mondiale di New York. Sarà così possibile conoscere K4 e i nuovi standard a livello di design, innovazione e appeal di guida che introduce nel segmento delle berline compatte.