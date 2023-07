Koenigsegg Gemera, il missile in versione da 2.300 cv costa 400mila dollari. Variante “spaziale” dell'hypercar 2+2 con V8 della Jeko

Un optional da 400mila dollari potrebbe sembrare una follia ma, tutto sommato, è poca cosa per chi è disposto a pagare quasi 2 milioni di dollari per una hypercar prodotta praticamente a mano in 300 unità. L’auto in questione è la coupé due porte quattro posti Koenigsegg Gemera che, secondo quanto riferisce Carscoops, potrà essere ordinata in alternativa al motore biturbo 3 cilindri 2.0 Freevalve da 600 cv con un più convenzionale V8 5.0 (anch’esso biturbo) che arriva a 1.600 cv che in combinazione con un sistema ibrido arriva a 2.300 cv Questa poderosa unità, che eroga ben 2.750 Nm di coppia massima quando funziona con carburante E85, è lo stesso della berlinetta Koenigsegg Jesko Absolut dove, però, in assenza del complemento elettrico, si ferma a ‘solì 1.500 cv.

Per il momento il costruttore di Ängelholm non ha diffuso dati - nemmeno teorici - sulle prestazioni della Gemera 2.300 cv che, in ogni caso, conquisterà il primato di auto di produzione con motore Ice più potente al mondo. Questa specialissima 2+2 beneficerà comunque di un’ala posteriore maggiorata, di uno splitter anteriore esteso, di un condotto a S e di altri aggiornamenti aerodinamici per adeguarla alle elevatissime prestazioni. I primi clienti dovrebbero iniziare a ricevere le loro auto con l’optional da 400mila dollari nel 2025.