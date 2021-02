Lancia, il rilancio parte dalla nuova Ypsilon con motori 100% “EcoChic”. Da sempre molto “femminile” ora punta a trasversalità

TORINO - Parte con il restyling della Ypsilon il nuovo corso della Lancia, uno dei quindici brand del gruppo Stellantis. Nessuna intenzione di dire addio a un marchio storico, che oggi vende soltanto in Italia e ha un unico modello, la Ypsilon, prodotta a Tychy in Polonia. Al rilancio lavora Luca Napolitano, che in Fca era responsabile Fiat e Abarth per l’area Emea e in Stellantis ha assunto la guida dello storico brand, destinato con Alfa Romeo e Ds Automobiles al segmento Premium. «Il fatto che Lancia abbia un capo come Jeep, Peugeot o Citroen - spiega Napolitano in un incontro con la stampa in occasione della presentazione della Nuova Ypsilon - mi sembra una dichiarazione di intenti evidente. E che sia stato inserito in un contesto diverso da quello attuale con brand come Alfa e Ds è un’altra dichiarazione d’intenti. Ora però devono seguire i fatti. Servono buone idee e il lavoro di tanti mesi».

Troppo presto per dare indicazioni sulla futura gamma - si è parlato di un piccolo crossover, ma lo sguardo è anche rivolto ai grandi modelli del passato - per la quale bisognerà aspettare il piano industriale che l’ad di Stellantis, Carlos Tavares, sta mettendo a punto. «Posso dire però che nei prossimi quindici anni sarà un brand molto rispettato nel mercato Premium», assicura Napolitano che non conferma neppure l’ipotesi che Lancia possa rinascere come brand esclusivamente elettrico. «Con la storia che ha non deve copiare da nessuno», si limita a dire alludendo a Tesla. Troppo presto anche per ipotizzare un ritorno nel motorsport. Il punto di partenza sono i numeri della Ypsilon: dal lancio del 1985 ne sono state vendute 3 milioni. In Italia è sul podio del segmento B dal 2011, è la seconda auto più venduta dopo la Panda. In 35 anni di storia sono 4 le generazioni e 35 le serie speciali. «La Ypsilon vende da sola più di marchi con una gamma intera.

Tutti ottimi motivi per sognare, perché il marchio Lancia ha segnato la storia dello stile e della tecnologia nel mondo dell’ auto per più di 100 anni. E la storia continua con la Nuova Ypsilon, capace di incarnare alla perfezione l’eleganza, l’eccellenza italiana, la bellezza, la genialità, l’innovazione e lo stile», osserva Napolitano. La Nuova Ypsilon, con una gamma di motori 100% ‘EcoChic’, ha sempre avuto un pubblico prevalentemente femminile, ma «punta a diventare più trasversale». Blu Elegante per il lancio, è già nei concessionari e nel week end ci sarà il Porte Aperte. Il prezzo parte da 9.500 euro con gli incentivi e il finanziamento offerto da Fca Bank, lo spot di Armando Testa è on air.