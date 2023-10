Lexus LM, il minivan simbolo del lusso giapponese. Comfort e guidabilità di una ammiraglia premium e spazio da record

Luxury Mover, due parole per descrivere perfettamente il nuovo Lexus LM appena sbarcato in Europa. Dopo le Luxury Sedan, le berline battezzate LS, il lusso giapponese si estende anche al settore sempre più strategico dei minivan, rilanciando sulla qualità costruttiva che ha sempre caratterizzato il mondo Lexus. Sviluppato sulla piattaforma GA-K condivisa con NX, combina la guidabilità di una ammiraglia con lo spazio tipico offerto dai veicoli adibiti al trasporto passeggeri. Lexus LM aggiunge anche una versatilità volta ad offrire sia uno spazio abitativo rilassante, sia un ufficio mobile per chi ha necessità di lavorare anche durante gli spostamenti. È disponibile in due versioni: il più esclusivo modello a 4 posti, ed una versione a 7 posti.

Identiche le dimensioni esterne, pari a 5.130 mm di lunghezza, 1.890 di larghezza e passo fissato a quota 3 metri. Lexus LM 350h viene spinto dal powertrain Full-Hybrid composto dal 4 cilindri aspirato da 2,5 litri, affiancato da quello elettrico per 245 CV/180 kW di potenza e 239 Nm di coppia massima scaricata sulla trazione integrale E-Four. L'accelerazione 0-100 km/h viene coperta in 9,1, la velocità massima per entrambi i modelli è di 190 km/h. L'assetto prevede sospensioni con schema MacPherson anteriore e doppi bracci trasversali posteriori. Le sospensioni adattive variabili (AVS) sono influenzate dalle diverse modalità di guida, inclusa quella specifica chiamata "Rear Seat Comfort" che regola la rigidità e la ripartizione della coppia per ridurre al massimo le vibrazioni.

Specialmente in configurazione 4 posti, gli interni seguono la filosofia ispirata al concetto di ospitalità giapponese (Omotenashi) e allo stile dei jet privati e, pertanto, è stata riposta massima attenzione alla progettazione dei sedili e della climatizzazione. Oltre alla versione sette posti (con terza fila dotata di tre sedute singole ripiegabili e display da 14" dedicato alla seconda e alla terza fila), la Lexus ha previsto anche un lussuoso allestimento a quattro posti: in questo caso, è previsto un divisorio tra la zona anteriore e posteriore, dove è installato uno schermo HD da 48", nonché uno specifico impianto audio Mark Levinson 3D con 23 diffusori ed Active Noise Control. Il sistema Lexus Climate Concierge è dotato di una serie di sensori aggiuntivi per poter controllare in maniera ancora più precisa la temperatura a bordo: non mancano l'umidificatore e le bocchette integrate nei sedili e nella console centrale. I passeggeri possono controllare tutte le funzioni di bordo da un dispositivo touch e da comandi vocali dedicati, indipendenti da quelli della zona anteriore.

Più convenzionale la variante a 7 posti, dove la fila centrale di due sedili ha la priorità in termini di spazio e funzioni dedicate al relax come il massaggio e la comoda visione del display a scomparsa da 14.” La terza fila aggiuntiva è dotata di sedili ribaltabili in configurazione “2+1”, per una capacità di carico che tocca i 1.191 litri, contro i 752 della LM 4 posti.

Il comfort che avvolge i passeggeri non esclude il conducente, che ritrova integralmente le caratteristiche offerte dalle berline e dai Suv firmati Lexus. A partire dalla fluidità di marcia garantita dall’ormai noto sistema full-hybrid di Lexus, con l’alternanza tra termico ed elettrico scandita impeccabilmente e la tendenza dell’e-cvt a far salire i giri del motore solo quando si vuole alzare il ritmo. Il rollio tra le curve viene limitato molto nella modalità di guida più votata al dinamismo, il cui utilizzo, però, è consigliabile in assenza dei passeggeri posteriori date le risposte decise degli ammortizzatori negli avvallamenti dell’asfalto. Già ordinabile con consegne nei primi mei 2024 per i primi clienti che l’hanno scelta - sarà prodotta on-demand in 6/12 mesi dall’ordinazione - la Lexus LM è disponibile nel solo allestimento Luxury con prezzi a partire da 135.000 euro per la versione 7 posti e 155.000 per la 4 posti.