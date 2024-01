Lexus UX, ibrido più potente ed efficiente del 12% insieme all’elettrico da 450 km di autonomia

La Lexus UX si rinnova per i sistemi di propulsione, le sospensioni la sicurezza, le dotazioni e le finiture guadagnando in efficienza, prestazioni e guidabilità e dando nuove carte a quello che, fino a pochi mesi fa e all’arrivo della LBX, era il modello più piccolo della gamma.

Prima di tutto, la UX ha nuove colorazioni esterne come il Sonic Copper e una nuova verniciatura bitono con tinte specifiche e parte nera che va dal montante posteriore, collegandosi visivamente al lunotto, a quello anteriore, fino alla linea dei finestrini. Novità anche agli interni con nuovi materiali, come i sedili rivestiti anche di tessuto e finta pelle, materiale quest’ultimo utilizzato anche per il pomello del cambio e la corona. Il volante è stato modificato per non ostruire il nuovo sensore, sistemato sul piantone, che monitora la stanchezza del guidatore e, se quest’ultimo non risponde, attiva l’arresto automatico di emergenza del veicolo.

Altre novità per la sicurezza sono un sensore anteriore più potente, in grado di percepire meglio i pedoni che potrebbero attraversare o camminano sul ciglio della strada nonché i ciclisti e le vetture parcheggiate di lato. Arriva anche il sistema che lancia l’allerta ed evita l’apertura delle portiere quando di lato sta arrivando un’automobile o una bicicletta. Altra novità è nella strumentazione, ora su display da 12,3” invece che da 10” e con maggiore definizione, fluidità e personalizzazione. Nuovo anche il sistema infotelematico con schermo da 8” invece che da 7” e il sistema di chiusura e sblocco della vettura, ora possibile senza chiave e con lo smartphone per cinque diversi dispositivi.

Ma le modifiche più importanti si trovano sotto pelle, a cominciare dalla scocca irrobustita e dalla diversa messa a punto per lo sterzo e le sospensioni, del tipo a controllo elettronico per l’allestimento F-Sport. La versione full-hybrid, denominata ora 300h e non più 250h, adotta il sistema di quinta generazione che abbiamo già visto su Corolla (berlina e Cross) e C-HR. Il sistema, con motore 2 litri a ciclo Atkinson, ha 199 cv invece che 184 cv e, al posto della batteria Ni-Mh da 180 celle, ha ora una nuova unità agli ioni di litio da 60 celle, sicuramente più leggera, rapida e con una capienza effettiva maggiore. Nella versione a trazione integrale inoltre il motore posteriore a induzione da 5,3 kW è sostituito da uno sincrono da 30 kW.

Queste modifiche migliorano le prestazioni (da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi invece di 8,5) e in modo ancora più sensibile con la trazione integrale (da 8,7 a 7,9 secondi), grazie alla maggiore spinta del motore posteriore che ha anche un effetto positivo sia per la motricità sui fondi scivolosi sia per la qualità di guida. Migliora anche l’efficienza del 12% con consumi di 4,7-5 litri/100 km per la versione a trazione anteriore e di 5-5,4 litri/100 km per la AWD. Novità sostanziale era arrivata per la versione elettrica 300e già dalla primavera scorsa: al posto della precedente batteria da 54,3 kWh per 300 km di autonomia, ce n’è infatti una da 72,8 kWh che assicura almeno 440 km e, nonostante questo, accorcia il tempo di ricarica 0-80% da 80 a 60 minuti.

Prerogativa esclusiva della 300e è inoltre lo schermo da 12,3” per il sistema infotelematico, La Lexus UX 300h è offerta in quattro allestimenti (Urban, F-Design, F-Sport e Luxury) a partire da 43.500 euro (42.450 iva inclusa) che scendono fino a 33mila euro con i nuovi incentivi statali. La Lexus 300h è offerta invece negli allestimenti Business a 58mila euro e Luxury a 66mila euro, dunque oltre la soglia che le permetterebbe di accedere alle sovvenzioni economiche messe a disposizione dal governo.