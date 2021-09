Lucid Air, arrivano versioni top con autonomia 800 km. Le Dream Edition, gommate Pirelli P Zero, erogano 1.111 e 933 cv

LOS ANGELES - Lucid Motors Air, arrivano versioni top con autonomia 800 km Le Dream Edition, gommate Pirelli, dispongono di 1.111 e 933 Cv Lucid Motors sferra un evidente attacco alle Tesla Plaid + di Palo Alto con le inedite versioni Dream Edition della sua berline elettrica Air. Questo modello di punta, che viene proposto in due varianti che sono rispettivamente a listino a 169.000 e 139.000 dollari ha infatti ottenuto una valutazione non ancora ufficiale dell’autonomia pari a ben 500 miglia (versione Range) corrispondenti a oltre 800 km che rappresentano un record per questo segmento di auto. La stessa Tesla - si legge su Motor Trend - sembra essersi ritirata dalla gara di ‘percorrenza’ con Lucid cancellando dal catalogo la sua versione Plaid+ di punta. Lucid afferma che la certificazione della gamma EPA è “attualmente in corso”.

In un recente test in condizioni reali due auto della gamma Dream Edition sono andate da Los Angeles a San Francisco, prendendo la US 101, e viaggiando a velocità normali e con utilizzo del climatizzatore, hanno percorso 445 miglia (716 km) con una singola carica. Nella variante Dream Edition Performance da 1.111 Cv, la Lucid Air sarà in grado di accelerare da 0-100 in meno di 2,5 secondi, mentre la versione Range da 933 Cv lo fa in 2,7 secondi. Entrambe le versioni raggiungeranno i 318 mph. Lucid ha scelto per il modello di punta pneumatici Pirelli P Zero da 21 pollici a larghezza differenziata appositamente sviluppati, mentre la versione Range da oltre 500 miglia monta una versione da 19 pollici degli stessi P Zero (possono essere sostituiti).

La Lucid Air è costruita su un’architettura elettrica da 924 Volt, con un pacco batteria da 113 kWh, e può recuperare in ricarica fino a 20 miglia al minuto con caricabatterie rapidi CCS in corrente continua da 350 kW. Sarà anche compatibile con una stazione di ricarica domestica bidirezionale per abilitare la funzionalità da auto a rete e un caricabatterie di bordo da 19,2 kW può recuperare fino a 80 miglia ogni ora quando è alimentato con corrente alternata a 240 Volt CA, a 80 ampere.