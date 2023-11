Lucid Gravity, il Suv elettrico luxury veloce come una Formula E. Ha 800 cv e scatta 0-100 in 3,5 secondi

Dopo aver impressionato con le caratteristiche e le prenotazioni della sua berlina elettrica di lusso Air (il listino arriva al corrispettivo di oltre 230mila euro) Lucid Motors si appresta ad attaccare globalmente il ‘territoriò commerciale dei large suv a batteria con tre file di sedili, un allestimento molto richiesto in Usa e in Cina. Lo fa con il nuovissimo modello Gravity, svelato nelle scorse ore al Los Angeles Auto Show con la consueta enfasi («Lucid Gravity annuncia l’alba di una nuova era per gli sport utility vehicle» si legge nella nota) e con caratteristiche che sono indubbiamente esclusive per questo settore, a cominciare dalla architettura elettrica a 900 Volt. Gravity - che arriverà nei mercati globali alla fine del 2024 con un prezzo Usa attorno a 80.000 dollari - offre infatti oltre 700 km di autonomia e può bruciare lo 0-100 km/h in meno di 3,5 secondi, grazie al sistema propulsivo che deriva dalle esperienze nella Formula E e che, nel caso di Gravity, eroga 800 Cv. Il tutto con un corpo vettura relativamente compatto (5 metri di lunghezza) che offre però grande spazio a bordo e perfino un secondo vano bagagli anteriore.

«Il suv Gravity rappresenta un significativo passo avanti per la leadership a livello mondiale nella tecnologia e nel design - ha dichiarato durante il reveal Peter Rawlinson, ceo e sto di Lucid - I clienti troveranno in Gravity una combinazione senza precedenti di spazio e manovrabilità, lusso e versatilità». «Il tutto è perfettamente integrato in un unico straordinario veicolo con l’esperienza di guida e l’autonomia di una vera Lucid - ha ribadito Rawlinson riferendosi al successo e alla notorietà di Air - L’innovativa tecnologia di propulsione elettrica proprietà di Lucid e il nostro approccio olistico all’ingegneria dei veicoli hanno già consentito alla berlina Air di ridefinire ciò che si riteneva possibile per una berlina sportiva di lusso». «Con Gravity, queste innovazioni si sono evolute e la nostra tecnologia di prossima generazione viene applicata con un effetto ancora maggiore, con il risultato di in un suv elettrico che può raggiungere oltre 440 miglia di autonomia con un pacco batteria grande poco più della metà di quello di alcuni dei nostri concorrenti» che Rawlinson ha definito «affamati di batterie». Nel nuovo suv di Lucid spiccano anche il coefficiente di resistenza aerodinamica inferiore a 0,243, un valore record, e il pacchetto opzionale Zero Gravity che prevede sospensioni pneumatiche che si adattano automaticamente alle varie tipologie di terreni, garantendo una guida fluida e confortevole su qualsiasi superficie e qualsiasi tracciato.

Gravity propone anche un’evoluzione ulteriore dell’interfaccia macchina/utente già apprezzata con Air. In abitacolo spicca il Clearview Cockpit, caratterizzata da un display Oled curvo e senza interruzioni da 34 pollici. Questo suv introduce anche il software Lucid di nuova generazione con aggiornamenti via etere, garantendo il miglioramento continuo del veicolo. Ma non basta. Gravity mette a disposizione il Lucid Sanctuary che è un insieme rivoluzionario di esperienze progettate per introdurre tranquillità sia in viaggio che nelle soste alle stazioni di ricarica. Un solo tocco con Lucid Spaces trasforma l’abitacolo in un’oasi serena, immergendo i guidatori nell’atmosfera rilassante di luoghi come Lake Tahoe o Joshua Tree. Lucid ha inoltre collaborato con gli esperti di Meditopia (il colosso del benessere mentale e fisico con oltre 35milioni di iscritti) per offrire un’esperienza di meditazione guidata che fornisce uno spazio personale per la consapevolezza, senza uscire dal veicolo, naturalmente mentre Gravity è fermo.