Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV, l’ibrida plug-in con il ritorno del motore rotativo

La Mazda MX- 30 e- Skyactiv R-EV rappresenta una nuova variante del SUV della casa di Hiroshima, ed utilizza un motore rotativo in qualità di generatore di energia. La nuova proposta a ruote alte del marchio giapponese, presentata in anteprima mondiale al Motor Show di Bruxelles, nella versione speciale Edition R, con le zone a contorno del tetto nella livrea Maroon Rouge Metallic in abbinamento al nero della carrozzeria, è spinta da una power unit ibrida plug-in, ed ha un’autonomia, in elettrico, di 85 km. Tramite l’apporto del motore rotativo 8C può affrontare lunghe distanze muovendosi sempre con la trazione elettrica.

Oltre alla batteria da 17,8 kWh, c’è un serbatoio di benzina da 50 litri, e l’utilizzo dell’unità termica al servizio di quella elettrica amplia l’autonomia totale. Inoltre, grazie ad un potente motore elettrico da 125 kW, offre prestazioni leggermente migliori rispetto alla MX- 30 in configurazione BEV. Tre le modalità di guida, denominate, rispettivamente, Normale, EV e Ricarica.

Per il prelancio della MX- 30 e- Skyactiv R- EV, Mazda Italia ha studiato un’iniziativa specifica per il mercato italiano, che sarà valida dal 13 gennaio fino al 31 marzo. Nello specifico, tutti coloro che acquisteranno il modello in questione, nel periodo indicato, potranno usufruire del welcome bonus, che prevede fino a 8.500 euro di vantaggio grazie anche agli incentivi governativi, in caso di rottamazione statale; e consente di perfezionare l’acquisto mediante la formula «Get & Drive Smart» che include l’assicurazione furto e incendio per 2 anni. Tre gli allestimenti di Mazda MX- 30 e- Skyactiv R- EV: Prime Line, Exclusive Line e Makoto, con prezzi di listino compresi tra i 38.150 euro della Prime Line e i 41.400 euro della versione Makoto. Le serie speciali Advantage ed Edition R, con dotazioni di serie esclusive, hanno prezzi di listino, rispettivamente, di 39.650 euro e 45.650 euro. Per vedere le prime unità negli showroom Mazda bisognerà attendere l’inizio dell’estate.