MC20 Notte Edition, un sogno Maserati per 50 privilegiati. Livrea in diverse tonalità del nero con elementi argento e oro

MODENA - Maserati MC20, la supersportiva nata per correre in pista e creata per farsi ammirare su strada, celebra lo spirito audace che ha sempre spinto in avanti il Tridente con la serie speciale (limitata a 50 unità) denominata Notte Edition. Il design di questa esclusiva MC20, il modello che segna il ritorno del Tridente alle sue radici di supercar e unisce sportività e lusso, è innescato dal potere mistico e intenso dell’oscurità che fa della Notte Edition - si legge nella nota - «una creatura ruggente, concepita per sedurre ed esaltare esteticamente le sue già straordinarie prestazioni alimentate dal motore V6 Nettuno». Frutto della competenza e della creatività di Maserati Fuoriserie la MC20 Notte nasce della collaborazione con Andrea Bertolini (pilota di riferimento Maserati ed ex campione del mondo GT1 con il Tridente) che ha contribuito a sviluppare la carrozzeria di questa edizione speciale. L’esterno di MC20 Notte passa da una tonalità di nero lucido ad una magnetica tonalità opaca ‘nero essenzà pronta a brillare al buio grazie al tocco di preziosità (voluto proprio da Bertolini) che ha trasformando dettagli come il Tridente, i loghi laterali e la firma Maserati utilizzando finiture che vanno dall’argento all’oro bianco opaco.

Pronte a incollarsi all’asfalto, le ruote a gabbia da 20 pollici sono nere opache con accenti in bianco dorato opaco mentre le pinze dei freni sono nere. All’interno, MC20 Notte è dotata di sedili sportivi elettrici a 6 regolazioni in Alcantara nero/grigio con cuciture gialle. L’inconfondibile Tridente è presente sui poggiatesta, mentre il volante sportivo in Alcantara ha inserti in fibra di carbonio. Tra i due poggiatesta è applicata un’esclusiva targhetta metallica celebrativa dell’MC20 Notte Edition insieme alla numerazione progressiva che parte da Una di 50. «Fuoriserie nell’eccezione della lingua italiana significa ‘costruito su misurà - ha detto Klaus Busse, responsabile del design Maserati - e il programma di personalizzazione del nostro Tridente è concepito per creare sculture rotanti uniche nel loro genere per i nostri clienti». «MC20 Notte celebra l’emozione delle corse e il fascino della notte unendo prestazioni superiori ed eleganza italiana con un tocco di mistero del mondo notturno.

Si tratta - sottolinea Busse - della prima edizione limitata Fuoriserie della MC20 ed è dedicata ai collezionisti di supersportive e agli appassionati della pista». Per celebrare il lancio della Maserati MC20 Notte Edition, David Beckham e Andrea Bertolini, ambasciatori globali del marchio e appassionati di MC20, sono i protagonisti di un avvincente cortometraggio, in cui l’abbagliante MC20 di Beckham si trasforma in una nuova creatura da corsa che sfreccia nella notte in città e in pista.