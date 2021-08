Mercedes EQS con aggiornamenti “OTA”: vettura sempre nuova e connessa anche dopo l'acquisto. C'è anche la Edition 1

STOCCARDA - Con l’elettrica EQS Mercedes apre la strada alla mobilità del futuro. Una mobilità a zero emissioni, massima sicurezza e soprattutto sempre connessa all’interno e con l’esterno dell’abitacolo, grazie agli aggiornamenti over the air, una delle funzioni tecnologiche più rivoluzionare che consente a chi guida di avere, in pratica, un’auto sempre al passo con i tempi, anche nelle fasi successive all’acquisto. La casa di Stoccarda ha aperto gli ordini dell’ammiraglia premium full electric che sarà consegnata in autunno (le prime unità potrebbero arrivare nelle mani dei clienti di alcuni Paesi, come quello tedesco, già da fine settembre). I prezzi (per il mercato domestico) partono dai 106.374,10 euro e 135.529,10 euro rispettivamente per la EQS 450+ e la EQS 580 4MATIC.

La EQS è la flagship della Stella, la prima vettura del marchio capace di offrire l’attivazione di funzioni del veicolo completamente nuove tramite aggiornamenti over-the-air (OTA) in molte aree. L’offerta al lancio prevede un pacchetto di personalizzazione con il sound supplementare “Roaring Pulse” e diversi minigiochi (Tetris, Sudoku, Pairs, Shuffle Puck). Il pacchetto comprende anche le animazioni aggiuntive Digital Light per l’apertura e la chiusura (12 mesi di utilizzo inclusi nel prezzo d’acquisto, dopo di che può essere esteso tramite Mercedes me per 89 euro). Altre sono le funzioni a pagamento, tra cui le due modalità di guida speciali “modalità guidatore principiante” e “modalità valet service” (prezzo del pacchetto: 50 euro).

La gamma di funzioni OTA viene successivamente ampliata. Ciò significa che dopo l’acquisto e la configurazione iniziale della vettura nuova, alcune delle caratteristiche della EQS possono essere adattate secondo le preferenze personali. Il cliente, può ad esempio, scegliere l’abilitazione della funzione che prevede la possibilità di sterzare di 10° le ruote posteriori ma è anche possibile sottoscrivere abbonamenti relativamente alla scelta di alcune opzioni alle quali non si vuole rinunciare. Per un periodo limitato, la nuova EQS viene offerta anche come Edition 1 (sovrapprezzo: a partire da 18.433,10 euro). La Edition 1 include il pacchetto AMG Line e i cerchi da 21 pollici che aggiungono un tocco sportivo al veicolo. Gli interni sono caratterizzati da una combinazione di colori disponibile solo per la Edition 1 e da caratteristiche di comfort premium.