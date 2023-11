MG Cyberster, la prima italiana della roadster elettrica da oltre 500 cv

È iniziato il conto alla rovescia per la MG Cyberster. Se l’arrivo sul mercato è previsto per metà del prossimo anno, la roadster ha fatto il suo debutto su suolo italiano nell’evento organizzato dal concessionario MG Star di Roma. Un ritorno alle origini per il marchio inglese, conosciuto proprio per le sue vetture sportive decappottabili compatte, leggere e prive di fronzoli. Ora di proprietà del gruppo cinese SAIC, MG festeggerà nel 2024 i suoi cento anni di storia proprio con la Cyberster.

Esteticamente la roadster anglo-cinese raccoglie l’eredità del passato innovandolo con la tecnologia odierna. Bassa e filante, la Cyberster presenta un frontale aggressivo con paraurti sagomato e dotato di griglie dal sapore retrò. Tocca allo splitter inferiore, e alla sua accurata aerodinamica, far capire che ci troviamo pur sempre nel nuovo millennio. I fari Led e le nervature sul cofano donano, inoltre, volume alla vettura.

Ma è osservando la fiancata che si percepisce la muscolosità della spider. Scenografiche le portiere che si aprono con meccanismo a forbice, per permettere a conducente e passeggero di entrare a bordo. I passaruota posteriori confluiscono verso il bagagliaio che termina con un generoso nolder. Immancabile il retrotreno a coda tronca dove fanno bella mostra i fanali a “freccia” e il diffusore.

Da vera spider inglese la Cyberster non poteva che essere una due posti dotata di tetto in tela. Molto curati gli interni, anch’essi un perfetto equilibrio tra passato e presente. Il volante, con corona appiattita sul lato inferiore, presenta i comandi sulle razze come nelle più recenti sportive. Il guidatore dispone di un triplo schermo curvo multifunzione, in cui può ricevere le informazioni della vettura oltre ad attivare anche le retrocamere. Materiali ricercati e il touch screen al centro della plancia completano la dotazione di bordo.

La MG Cyberster verrà proposta in due versioni. La più performante sarà dotata di due motori elettrici, in modo da ottenere la trazione integrale, da 536 CV e 725 Nm di coppia in grado di bruciare lo 0-100 km/h in soli 3”2. Abbinata a una batteria da 77 kWh, la sportiva sarà in grado di offrire un’autonomia fino a 580 km. Per i puristi delle vetture inglesi sarà disponibile anche la Cyberster con la sola trazione posteriore. Il singolo motore avrà una potenza di 300 CV che, associato a una batteria da 64 kWh, permetterà di coprire fino a 520 km.

Lunga 4,53 metri, larga 1,91 e con un passo di 2,69 metri, la spider di MG dichiara una massa di 1.985 kg. Considerando la natura elettrica della vettura, ci troviamo dinnanzi a un rapporto peso/potenza più che buono. Ovviamente l’obiettivo della spider sarà quello di emozionare e coinvolgere il conducente nell’esperienza di guida, ma per questo bisognerà pazientare ancora un po’. Prevista per l’estate del 2024, la MG Cyberster verrà proposta ad un prezzo che si aggirerà attorno i 60.000 Euro.