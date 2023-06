Microlino arriva sulle strade e apre agli acquisti. Microcar elettrica garantisce un’autonomia di 177 km

MILANO - Aperte le prenotazioni per l’acquisto di Microlino. La microcar 100% elettrica e made in Italy, distribuita dal gruppo Koelliker, è infatti ora disponibile per l’acquisto, prenotandola direttamente dal sito spazioamicrolino.it. I primi cinquanta clienti che si aggiudicheranno la Microlino avranno anche la possibilità di personalizzarla, con una targhetta numerata che potrà essere incisa con il proprio nome e che renderà la micro car un esemplare unico a tutti gli effetti. Le prime 50 microcar sono disponibili nella versione Dolce, nelle tre vivaci colorazioni bi-tono blu, rosso e verde, full optional e con una batteria da 10.5 kWh che garantisce un’autonomia di 177 km.

La prenotazione sul sito dedicato consiste nella compilazione di un form ed entro le 24 ore la concessionaria selezionata contatterà il cliente concordando un appuntamento. La Microlino verrà offerta con una rata da 199€ al mese. Con un unico sportello frontale, Microlino è pensata per due passeggeri e garantisce la facilità di parcheggio grazie alla sua compattezza di soli 2.5 m di lunghezza massima. Generoso, il bagagliaio, con 230 litri di capacità di carico. Microlino anche il nuovo tassello del Gruppo Koelliker per arricchire la gamma di soluzioni sostenibili di micromobilità urbana.