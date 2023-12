Mitsubishi e Koelliker salutano il ritorno di nuova Colt. Design “smart” e propulsori efficienti anche full-hybrid

Il ritorno di Mitsubishi Motors Europe nel segmento B avviene con il lancio della nuova Colt, che in Italia sbarcherà nell’ambito della storica partnership tra la casa automobilistica e il Gruppo Koelliker, per il 44esimo anno consecutivo importatore e distributore unico del brand in Italia. La storia della Colt si basa sul successo del nome introdotto per la prima volta in Europa nel 1978, con oltre 1,2 milioni di unità vendute in sei generazioni. Basato sulla piattaforma Cmf-B dell’Alleanza Renault-Nissan- Mitsubishi, la nuova arrivata è pensata come compagna ideale per esplorare la città, tra un design ‘smart’ e una gamma di propulsori efficienti che include motori benzina e full-hybrid. Sul fronte esterno, la nuova Colt si presenta con un frontale incorniciato da illuminazione full-Led e proporzioni moderne che la definiscono come un veicolo progettato per farsi notare e per essere a proprio agio nell’ambiente urbano. Il design interno è un’estensione del look esterno, con sofisticati materiali che ne esaltano il carattere, insieme a un forte focus sulla connettività.

Fondamentale, su nuova Colt, anche la sicurezza, con una serie di sistemi avanzati di assistenza alla guida che contribuiscono a fornire una maggiore tranquillità e sicurezza attiva. Tra questi, l’adaptive cruise control con stop& go, il monitor around view, l’automatic high beam, il blind spot warning, il forward collision mitigation, il lane departure warning, il lane keeping assist, l’easy park assist, il rear cross traffic alert e il traffic sign recognition.

Sotto il cofano, Colt offre una gamma di motori moderni e avanzati, prestazionali ed efficienti, in linea alla richiesta del segmento B, ovvero gruppi motopropulsori tre cilindri a benzina da 1.0 litri aspirati o sovralimentati, oltre alla soluzione full hybrid che combina un motore a benzina a quattro cilindri da 1,6 litri da 69 kW, una trasmissione automatica multi-modale, un motore elettrico da 36 kW, un generatore ad alta tensione e una batteria di trazione da 1,2 kWh. Con una gamma semplice e quattro allestimenti tra cui scegliere, oltre ad una vasta gamma di accessori disponibili in post-vendita, i clienti possono personalizzare la nuova Colt in base alle proprie esigenze.