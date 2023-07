Mitsubishi lancia in Asia la sesta generazione del pick-up L200. Nuovo telaio a longheroni e 3 motori Diesel da 150, 184 e 204 cv

Debutto in Thailandia per la sesta generazione del pick-up Mitsubishi Triton, in Europa commercializzato con il nome di L200. Il cassonato nipponico sarà venduto in Giappone nella versione con guida a destra dall’inizio del 2024. A breve sarà presentato anche con guida a sinistra, per i principali mercati mondiali. Nasce su un nuovo telaio a longheroni e sfoggia un design particolarmente muscolare, con richiami al passato percepibili solo nella parte posteriore. Proposto con carrozzeria a cabina singola, club o doppia, dispone di trasmissione a 2 o a 4 ruote motrici e cambi manuali e automatici a 6 rapporti, anche con riduttore per affrontare il fuoristrada più duro.

Al lancio il nuovo Triton/L200 viene proposto con un motore Diesel di 2.442 cc, declinato in tre diversi livelli di potenza: 150, 184 e 204 Cv. Il tutto, rispettivamente, per picchi di coppia massima di 330, 430 e 470 Nm. Le due varianti più prestazionali adottano una turbina a geometria variabile. Il piano del cassone è situato a 820 mm di altezza: risulta, così, abbassato di 45 mm rispetto al modello che sostituisce, per una maggiore facilità di carico, senza sacrifici per le qualità di manovra in off-road. Dal lancio del 1978 questo modello è stato venduto in 150 Paesi in 5,6 milioni di esemplari.

La nuova generazione è stata completamente ridisegnata, anche nei minimi dettagli. A livello tecnico da segnalare le sospensioni completamente riprogettate, l’adozione per le versioni a trazione integrale della trasmissione Super Select 4WD-II e una rigidità torsionale incrementata del 40%. Per quello che riguarda i sistemi di ausilio alla guida dispone, tra gli altri, del controllo adattivo della velocità di crociera (ACC), del controllo della velocità in discesa (HDC) e del sistema di frenatura in partenza in salita (HSA). «Le caratteristiche principali del nuovo Triton sono state sviluppate in esclusiva da Mitsubishi Motors, tra cui un telaio e una carrozzeria robusti, un motore potente e facile da guidare e un sistema 4WD che raggiunge un’eccellente maneggevolezza e stabilità su strada - sottolinea Takao Kato, presidente e Ceo di Mitsubishi Motors -.

Con una produzione che alla fine dovrebbe raggiungere i 200.000 veicoli annui, da distribuire in oltre 100 Paesi, è un modello estremamente importante che fornirà il supporto fondamentale per Mitsubishi Motors, nonché il primo veicolo strategico globale ad essere lanciato all’inizio della nostra fase di crescita ».