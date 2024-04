Nissan Juke, dalla Milano Marathon alle strade italiane il passo è breve. Il crossover compatto si è profondamente rinnovato

Passa dalla Wizz Air Milano Marathon di domenica 7 aprile 2024 la marcia di avvicinamento verso il debutto sul mercato del nuovo Nissan Juke, il crossover compatto profondamente rinnovato negli interni che è stato svelato al MiCo – Milano Convention Center, in City Life, in occasione del taglio del nastro del Milano Running Festival. In attesa della pubblicazione del listino, atteso entro il mese di aprile, e dell'apertura degli ordini, la casa nipponica sarà protagonista, in qualità di sponsor e di auto ufficiale, nell'ambito della ventiduesima edizione della competizione meneghina organizzata da RCS Sports & Events. Oltre al restyling della seconda generazione del celebre modello prodotto e commercializzato a partire dal 2010, visibile negli spazi del centro fieristico fino a sabato 6 aprile, nel corso del fine settimana sarà possibile ammirare anche le versioni elettrificate Qashqai e X-Trail e-Power sia al seguito della gara, visto che alcuni esemplari verranno utilizzati dai giudici e dalla direzione gara, sia nell'esposizione statica che verrà allestita in piazza San Babila.

Due motorizzazioni per un modello da... corsa. Per tutta la giornata Nissan correrà a fianco dei 45 mila partecipanti attesi ai nastri di partenza di un evento che scatterà da piazza Duomo, sede della partenza e dell'arrivo, alle ore 8.30 di domenica 7 aprile 2024, per poi proseguire lungo un percorso ad anello di 42,195 km che andrà a toccare alcuni dei luoghi simbolo della città, dal centro storico, con il passaggio davanti al Teatro alla Scala, zona Brera, San Babila, Castello Sforzesco e City Life, per poi proseguire attraverso i quartieri QT8, San Siro e Trenno, prima dell'atteso epilogo all'ombra della Madonnina. Nel capoluogo lombardo la casa del Sol Levante andrà a rinsaldare la sinergia, avviata quattro anni fa, con un mondo delle maratone che rappresenta il volano ideale anche per il lancio di un Nissan Juke che si appresta a tornare sul mercato con il restyling della seconda generazione dopo le 11.500 immatricolazioni effettuate nel 2023 (record di vendite negli ultimi dieci anni) e i 120 mila esemplari venduti a partire dal 2010. Secondo i dati forniti dall'azienda, oggi la riconfermata motorizzazione ibrida rappresenta più della metà delle vendite, con la combinazione fra il motore a combustione interna di nuova generazione in grado di erogare una potenza massima di 94 Cv e una coppia di 148 Nm e un propulsore elettrico da 49 Cv e una coppia di 205 Nm che garantisce un 25% in più di potenza rispetto all'opzione benzina e una riduzione del 20% dei consumi nel ciclo combinato. In alternativa è possibile optare per la versione equipaggiata con un propulsore tre cilindri DIG-T da 1,0 litri turbocompresso, da 114 Cv di potenza e 180 Nm di coppia (200 Nm con la funzione over torque), con il cambio manuale a sei rapporti o automatico doppia frizione DCT a sette rapporti, con un selettore di modalità di guida Eco, Standard e Sport.

Allestimenti e design. Anche il design, vero e proprio punto di forza di un modello che ha raggiunto le 1,3 milioni di unità realizzate nello stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito, non è stato modificato. Oltre al ritorno del giallo, colore che ha contribuito al successo di mercato della prima generazione del crossover compatto, per la carrozzeria sono disponibili anche altre ventisei tonalità, per un possibile contrasto con altre vernici utilizzate per il tetto, per gli specchietti, per gli inserti sui passaruota, per la griglia frontale e per i montanti. Ogni versione di Juke ha cerchi di serie e opzionali rispettivamente da 17 e da 19 pollici. Cinque gli allestimenti disponibili, da Acenta alla top di gamma Tekna, passando per le versioni N-Connecta, N-Design e per l'inedita N-Sport dal Dna racing.

Infotainment e tecnologia di bordo. Tra le modifiche principali effettuate all'interno di un abitacolo profondamente rinnovato, spicca la presenza di un infotainment centrale con schermo da 12,3 pollici, inclinato di otto gradi verso il guidatore per facilitarne la lettura e l’utilizzo dei comandi a sfioramento, e di un nuovo quadro strumenti, con schermo digitale TFT da 12,3” ad alta risoluzione (7 pollici sull’allestimento Acenta) con grafica e contenuti personalizzabili, in cui è possibile accedere, tramite i comandi sul volante, ai dati e alla mappa di navigazione, ai consumi di combustibile, alla pressione degli pneumatici e alle informazioni dell’impianto audio. A crescere sono anche gli spazi disponibili a bordo e il numero delle tecnologie di sicurezza, con la telecamera posteriore presente di serie, mentre sul lato estetico sono stati utilizzati nuovi materiali, tessuti e lavorazioni per la realizzazione delle dotazioni presenti su tutte le versioni, con l'obiettivo di garantire comfort e un look ancora più sportivo sugli allestimenti Tekna, grazie ai poggiatesta con apertura nella parte centrale, e N-Sport, con la base e il montante trapuntati, gli inserti in Alcantara gialla nella parte superiore esterna, le cuciture gialle e la scritta "Juke" impressa all'altezza delle spalle sul montante del sedile. Il prezzo di listino parte da 25 mila euro per la Nissan Juke Acenta.