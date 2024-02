Noble M500, il ritorno della supercar inglese da 558 cv pura e priva di elettronica

Era il 1999 quando a Barwell, nel Leicestershire, veniva presentava la prima Noble M10. Nonostante siano trascorsi venticinque anni, le creature del marchio inglese seguono sempre la medesima filosofia voluta dal fondatore Lee Noble: vetture ad alte prestazioni, motore posteriore-centrale e trazione posteriore. Non fa eccezione la nuova supercar M500 che, pur mostrando uno stile al passo con i tempi, è un’auto pura, con l’elettronica ridotta al minimo e volutamente analogica.

Dopo averla presentata come concept per la prima volta al Goodwood Festival of Speed del 2018, Noble ha finalmente svelato i dettagli della M500. Disegnata da Peter Boutwood, la vettura presenta un design completamente diverso rispetto la più potente M600. Tuttavia il legame tra le due vetture è molto forte, in quanto la M500 adotta la medesima scocca in fibra di carbonio (si parla di circa il 70%) della sorella maggiore seppur opportunamente modificata.

Con uno stile sinuoso e al contempo scultoreo, come tradizione inglese comanda, la supercar presenta una forma a cuneo dettata dalla galleria del vento: lo si può notare fin dal frontale dotato di splitter e ampia griglia. Le fiancate al posteriore si restringono per lasciar spazio ai radiatori ben raccordati nei montanti. Possente il retrotreno dove troneggia il diffusore e, alle estremità, i due scarichi a forma triangolare. Anche lo spoiler, che presenta un profilo contenuto, fa da raccordo tra i prolungamenti dei montanti e la coda della vettura.

L'abitacolo, seppur minimalista, adotta rivestimenti in pelle ed alcantara, oltre ai sedili Recaro Podium con guscio in carbonio. Non manca il quadro strumenti digitale e lo schermo centrale touchscreen per l’infotainment, oltre al climatizzatore. Da notare che alcuni accessori sono derivati da altre case automobilistiche, come la serratura della porta presa in prestito dalla Ford.

A spingere la Noble è il propulsore 3.5 V6 biturbo della Ford GT da 558 CV abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti (unica opzione disponibile). Completano il quadro la trazione posteriore e le sospensioni a doppio braccio oscillante e molle elicoidali con ammortizzatori passivi. Per ora la M500 è ancora in fase di sviluppo ma, per la vettura che andrà in produzione, in Noble confidano di scendere sotto il peso di 1.250 kg incrementando l'utilizzo di leghe leggere. A livello di dotazione e ausili elettronici, i tecnici inglesi hanno studiato la supercar come una sportiva vecchia scuola, a tal proposito non saranno presenti né l’ABS e tantomeno gli airbag.

Assoluto riserbo sui dati in merito l’accelerazione e la velocità massima. Il marchio britannico punta a produrre circa cinquanta esemplari all’anno della M500. In Noble hanno confermato che la sportiva sarà più economica rispetto la M600, grazie all’uso di una carrozzeria rinforzata in fibra di vetro. Il prezzo si aggirerà su una base di 150.000 Sterline, circa 180.000 Euro al cambio attuale.