Debutta in Italia la nuova Mercedes-AMG GT Coupé. La supersportiva di classe che ora offre una maggior abitabilità e comfort

La nuova Mercedes-AMG GT 63 4Matic Coupé debutta sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola. Una bella e conturbante Gran Turismo che rappresenta la naturale evoluzione di una sportiva che ha saputo conquistare il pubblico europeo per via delle sue forme sinuose e per un temperamento in perfetto stile AMG. Rappresenta il modello top di gamma della Casa della Stella a tre Punte, la nuova Mercedes-AMG GT 63 4Matic+ Coupé è in vendita a un prezzo di listino che parte da 198.561 euro.

Tante le peculiarità che contraddistinguono questo modello, le sospensioni sono dotate dell’AMG Ride Control con barra stabilizzatrice attiva, a rendere la nuova GT ancora più interessante e appagante è l’asse posteriore sterzante di serie, immancabile l’aerodinamica attiva.

Cuore della nuova Mercedes-AMG GT è il V8 biturbo AMG da 4 litri, un propulsore capace di sprigionare una potenza di 585 cavalli (430 kW) per una coppia massima di 800 Nm, quest’ultima disponibile a partire dai 2.500 giri al minuto fino ai 4.500 gir/min.

Realizzata completamente ad Affalterbach, la nuova AMG GT impiega 3,2 secondi per raggiungere i 100 km/h con partenza da fermo e meno di 7 secondi per toccare i 200 km/h. Più larga e soprattutto più lunga (+18 cm) rispetto alla precedente generazione, nella configurazione 2+2 ha una capacità di carico di 600 litri (schienale posteriore abbattuto), un plus non da poco per chi vuole utilizzarla anche come strumento per praticare l’attività all’aperto, il suo carattere da vera Gran Turismo è evidente.

Una sportiva di classe che offre una maggior abitabilità e comfort, ma anche tanta praticità, l’ampio portellone posteriore è dotato della funzione Handsfree Access, con un semplice movimento del piede è possibile aprire e chiudere il vano portabagagli.

Nell’abitacolo spicca al centro della plancia lo schermo touch dell’impianto multimediale MBUX da 11,9 pollici: ha un display che si estende verticalmente e che offre tutti i più recenti strumenti di connettività, navigazione e intrattenimento.

Di serie sulla nuova Mercedes-AMG GT troviamo l’MBUX Navigation Premium e l’AMG Track Pack, incluso nella dotazione di serie anche il pacchetto memory che consente di memorizzare fino a tre posizioni dei sedili, quest’ultimi hanno un design sportivo, sono regolabili elettricamente e impreziositi dalle scritte AMG sullo schienale. Attingendo all’opzione Manufaktur è possibile richiedere gli esclusivi rivestimenti interni in pelle Nappa con trapuntata a diamante.

Tra le infinite possibilità di personalizzazione figurano:

• Pacchetto aerodinamico AMG

• AMG Night Package

• AMG Night Package II

• Pacchetto esterni AMG Carbon Fibre

• Pacchetto esterni AMG Chrome Package

• Impianto frenante composito carboceramico ad alte AMG high performance

• Sedili posteriori con schienale ribaltabile

• Sedili AMG Performance

• Pacchetto sedili Multicontour

• Burmester High-End 3D Surround Sound System

• AMG carbon trim elements

• MANUFAKTUR hyper blue magno

• Rivestimento del tetto MANUFAKTUR in microfibra nera MICROCUT

• Cerchi forgiati a razze incrociate AMG da 21 pollici in design MANUFAKTUR

Nel corso della conferenza stampa che si è svolta sul Circuito di Imola e che ha di fatto rappresentato l’anteprima nazionale della nuova AMG GT, Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Mercedes-Benz Italia ha sottolineato come la nuova Gran Turismo tedesca non rappresenti una “mera” versione chiusa della SL, ma un modello completamente nuovo, più veloce, prestazionale e votato alle massime prestazioni, su strada e in pista.