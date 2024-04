Opel, il ritorno del Frontera: un Suv innovativo e tecnologico Elettrico o ibrido 48 V, nel segno della sostenibilità

Con la pubblicazione delle prime immagini ufficiali, cresce l'attesa in vista del ritorno sul mercato di un Opel Frontera profondamente rinnovato, soprattutto nelle forme, nella tecnologia di bordo e nelle motorizzazioni disponibili, rispetto all'omonimo fuoristrada prodotto e commercializzato fra l'inizio degli anni Novanta e il 2003. Un rinnovamento perfettamente in linea con l'ambizioso piano varato da una casa tedesca, di proprietà del gruppo Stellantis, reduce da un 2023 particolarmente positivo, con 670 mila veicoli immatricolati e un incremento delle vendite del 15% che rappresenta il tasso di crescita percentuale più alto da oltre vent'anni. Dopo aver presentato la nuova versione della Corsa, nel quartier generale di Rüsselsheim si è pronti all'aggiornamento della gamma dei Suv, con l'introduzione di un modello che debutterà ufficialmente nei prossimi mesi.

Un design moderno, innovativo e robusto. Per conoscere ulteriori dettagli bisognerà attendere ancora, ma già dal primo sguardo il nuovo Opel Frontera si distingue per il suo design moderno e robusto, curato in ogni singolo dettaglio, secondo la filosofia del marchio tedesco. A tal proposito, in un frontale dal look avveniristico e muscoloso, è la riproposizione del Vizor dalla tonalità nera uniforme, posto appena al di sopra di un'apertura di raffreddamento trapezoidale, a prendersi la scena. Al centro non poteva mancare l'emblema Blitz, mentre ai lati sono presenti i fari Eco Led con abbaglianti automatici. Su questo Sport Utility Vehicle di nuova generazione la firma dell'ala caratteristica del brand risplende, anche nella parte posteriore, in un'interpretazione rinnovata, con tre blocchi di illuminazione separati da inserti in tinta con la carrozzeria. Per conformazione e per caratteristiche, la vista laterale è quella che ricorda maggiormente la precedente versione fuoristrada, con i passaruota e i parafanghi pronunciati e con un caratteristico montante C che divide visivamente un abitacolo dalle ampie capacità di carico. In particolare il bagagliaio ha una capacità dichiarata che parte dai 460 per arrivare, con l'abbattimento dei sedili posteriori, a 1.600 litri, con una crescita degli spazi garantita dalla ripartizione 60:40 del divanetto e un secondo piano di carico di serie.

Elettrica o ibrida 48 V, nel segno della sostenibilità. "Con la sua combinazione di design robusto, spazio, soluzioni intelligenti e motori efficienti, il nostro nuovo Opel Frontera si rivolge a un'ampia platea di clienti che vogliono distinguersi dalla massa – afferma Florian Huettl, amministratore delegato della casa tedesca – Si adatta perfettamente all'ambiente urbano e suburbano, offrendo allo stesso tempo un'esperienza energica ai nostri clienti". A livello di motorizzazioni, a Rüsselsheim si è pronti a scommettere su tecnologie efficienti già utilizzate da Stellantis per altri modelli, con il Suv puramente elettrico a batteria che verrà affiancato da una versione ibrida a 48 volt. Grazie al lavoro svolto nel sottoscocca, invece, gli ingegneri di Opel garantiscono un'ottimizzazione della risposta del telaio e alle caratteristiche di guida anche durante i trasferimenti effettuati sulle tratte in cui i limiti permettono di viaggiare ad alte velocità.

Infotainement di nuova generazione, dotazioni e sedili brevettati. È il tipico cruscotto Opel completamente digitale Pure Panel con due display da 10 pollici e sistema di infotainment multimediale il fiore all'occhiello di un abitacolo pratico e tecnologico del nuovo Frontera. Oltre alla dotazione standard, su questo modello è possibile usufruire di un'innovativa stazione per smartphone opzionale semplicemente collegando il proprio dispositivo tramite un'app dedicata, con la possibilità di interagire, di gestire e di ricercare le informazioni attraverso i pulsanti del volante. E Opel porta ancora una volta innovazioni nei sedili a un'ampia gamma di clienti con il nuovo Opel Frontera. Sempre negli interni, su questo modello è presente un caricabatterie wireless raffreddato e due porte Usb disponibili nella parte anteriore e altrettante nella seconda fila, con un maggior spazio ricavato nella consolle centrale per i tablet e per i dispositivi di grandi dimensioni. Lo stesso dicasi per le tasche per i cellulari integrate negli schienali di sedili anteriori dotati della funzione brevettata Intelli-Seat che, mediante un'apposita fessura, allevia la pressione sul coccige, garantendo un comfort maggiore anche durante i lunghi viaggi. Oltre a una lavorazione specifica e alle cuciture a contrasto che catturano l'occhio, è possibile optare per i tessuti realizzati con un materiale riciclato completamente sostenibile.