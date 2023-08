Passerella per Hispano Suiza Carmen Boulogne a The Quail. Versione più performante dell’hypercar elettrica da 1.100 cv

Una Carmen Boulogne con finitura Boulogne Black, che è la versione più performante ed esclusiva delll’hypercar completamente elettrica, rappresenterà il celebre marchio spagnolo Hispano Suiza alla Monterey Car Week dal 14 al 20 agosto. Sarà presente al club The Quai in occasone del Motorsports Gathering con una lounge di nuova concezione caratterizzata da un’area hospitality accanto all’esposizione dell’ auto. Gli Stati Uniti sono un mercato strategico per noi - ha commentato Sergio Martínez Campos, ceo di Hispano Suiza - Per questo motivo, la Monterey Car Week è già diventata un appuntamento fisso nel nostro calendario di eventi e in particolare del Motorsports Gathering al club The Quail. Quest’anno, in qualità di sponsor dell’evento, abbiamo rafforzato la nostra presenza qui per offrire ai nostri clienti un’esperienza Hispano Suiza unica».

Altro momento clou della partecipazione di Hispano Suiza alla Monterrey Car Week è quello previsto per la sera di giovedì 17 agosto presso il Pebble Beach Club. È l’evento in cui la marca spagnola (fondata a Barcellona nel 1904 da Damián Mateu) sponsorizzerà la cena-conferenza organizzata dal Petersen Museum con il titolo ‘From Race to Stradà. In nell’occasione gli esperti di Hispano Suiza - insieme ad altre voci di spicco dell’industria automobilistica - presenteranno la loro visione su questo tema.

La Carmen Boulogne è la versione più performante dell’hypercar completamente elettrica spagnola. Mette a disposizione fino a 820 kW (1.100 Cv) di potenza fornita dai suoi quattro motori elettrici. La produzione di questa versione è limitata a sole cinque unità mentre il modello da cui deriva, la Hispano Suiza Carmen, è programmata in 24 unità esclusive di cui la prima è stata consegnata negli Stati Uniti.