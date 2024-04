Q6 e-tron presentata in anteprima mondiale all'Audi House of Progress nell'ambito della Milano Design Week

Arriverà sul mercato nel terzo trimestre del 2024 la Q6 e-tron presentata in anteprima mondiale il 15 aprile 2024 presso l'Audi House of Progress allestita in corso Venezia nell'ambito della Milano Design Week. Fino al 28 aprile il primo modello di serie della casa dei Quattro anelli basato sulla piattaforma nativa elettrica Ppe resterà in esposizione negli spazi di un Portrait Milano trasformato, per l'occasione, nel centro nevralgico delle iniziative e dei talk organizzati da un marchio che da undici anni ricopre il ruolo di co-producer del Fuorisalone.

Due versioni disegnate sulla piattaforma inedita Ppe - Un design elegante e dinamico, dichiaratamente ispirato al concept stilistico della serie sphere. Nel corso dell'Audi Night di lunedì 15 aprile 2024 la casa di tedesca ha tolto i veli ai Suv elettrici Q6 e-tron quattro da 387 Cv e 535 Nm di coppia, con un'autonomia massima dichiarata di 625 chilometri nel ciclo combinato Wltp (e l'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi), e alla variante sportiva SQ6 e-tron quattro da 517 Cv in modalità boost (scatta da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi), 820 Nm di coppia e fino a 598 chilometri con una ricarica. Entrambi i modelli, certificati carbon neutral, sono dotati di una batteria agli ioni di litio con capacità nominale di 100 kWh che, grazie alla tensione a 800 Volt e alla potenza di ricarica in corrente continua Dc sino a 270 kW, permette di recuperare sino a 255 chilometri di autonomia in dieci minuti. In attesa delle annunciate varianti a trazione posteriore, un powertrain long range e un powertrain d’ingresso, Audi punta a ridefinire gli standard della categoria grazie a questo Sport Utility Vehicle disegnato attorno all'innovativa Premium Platform Electric.

Tecnologia di bordo, sicurezza e intelligenza artificiale - Oltre alle linee che vanno a delineare una carrozzeria particolarmente moderna ed improntata verso i modelli futuri del brand, i Suv elettrici premium Q6 e-tron quattro e SQ6 e-tron quattro si distinguono per la ricca dotazione tecnologica presente a bordo. A partire da un Audi Digital Stage che caratterizza l'intero layout della plancia centrale, basandosi su un cruscotto digitale Audi virtual cockpit, su un head-up display con realtà aumentata, su un display curvo Mmi con tecnologia Oled e su uno schermo posto dalla parte del passeggero anteriore che va a completare il palcoscenico digitale della vettura. Oltre all'adozione del sistema operativo Android Automotive OS, su questi due nuovi Suv elettrici premium della casa di Ingolstadt l’inedita architettura elettronica rende possibile l’applicazione dell’intelligenza artificiale al controllo vocale, mentre per quanto riguarda la sicurezza l’innovativa interazione Car-to-X è in grado di allertare, attraverso una luce di comunicazione, gli altri utenti della strada in caso di pericoli. Il prezzo di listino parte da 79.500 euro per il Suv Q6 e-tron quattro e da 97.200 per la versione sportiva SQ6 e-tron quattro.

Audi e Fuorisalone: arte, mostre e talk - Per l’undicesimo anno consecutivo, Audi si conferma co-producer del Fuorisalone di Milano, con un ricco programma di talk e di iniziative organizzate negli spazi accessibili da corso Venezia, 11. Al centro di quella che è stata ribattezzata la Piazza del Quadrilatero è presente l'installazione Reflaction, nome derivato da riflessione e azione (in inglese) firmata dallo studio internazionale di design Bjarke Ingels Group. L'opera, presentata nell’ambito della mostra Interni Cross Vision, ha un valore intrensico legato al concetto che le nostre azioni nel mondo riflettono l'essenza stessa della nostra esistenza, conferendo ulteriore profondità concettuale all'installazione.