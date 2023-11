Quattroporte Trofeo, il dna Maserati alla massima potenza. Già un’icona, con il V8 da 580 cv e la sua esclusiva sportività

MODENA - Delle tante versioni delle Quattroporte dell’era moderna, la variante Trofeo presentata nell’agosto 2020 è certamente destinata a diventare quella che gli addetti ai lavori definiscono ‘Instant classic’ cioè un’auto che pur essendo caratterizzata da una modestissima anzianità ha già tutte le caratteristiche per essere collezionata, nella certezza dell’aumento del valore. Quattroporte che è il top della gamma Maserati, la punta più ‘sporgentè del tridente che s’identifica con il brand, esalta nella versione Trofeo - presentata dopo l’analogo Levante del 2018 e nel 2020 assieme a Ghibli - i valori caratterizzanti di questa berlina di lusso unica nel panorama mondiale.

Nella Quattroporte contraddistinta dagli elementi rossi all’esterno - che riprendono i cromatismi del poderoso V8 da 580 Cv sotto al cofano - le performance, lo stile, e le prestazioni sono appunto al vertice. Le due berline Trofeo di Maserati - Quattroruote appunto e Ghibli - esprimono in forma superlativa le loro capacità stradali e perfino in pista. Le prestazioni (326 km/h la velocità di punta in assenza di limiti, scatto 0-100 in soli 4,5 secondi) dell’ammiraglia Maserati di serie più veloce di sempre sono il compimento ultramoderno dell’antica promessa corsaiola del marchio, che già negli Anni ‘60 inventò il concetto di berline sportive di lusso. E sono accompagnate dal caratteristico sound degli 8 cilindri Maserati alla massima potenza, esibizione a piena voce (dove permesso) di un’epopea secolare e che è progressivamente in via di sparizione.

Quattroporte Trofeo corre su cerchi da 21 pollici, la massima taglia in gamma, ed è contraddistinta esternamente dalle prese d’aria laterali bordate di rosso e griffate, e dalle esclusive versioni ‘red’ dell’iconico Tridente. Potenziato anche l’infotainment con un processore quattro volte più potente, una risoluzione dello schermo dieci volte superiore e una memoria due volte più capiente di prima. Governabile attraverso lo schermo ad alta risoluzione simile a un tablet, il nuovo sistema della Quattroporte Trofeo rende la user experience ancora più gradevole, completa e personalizzabile.