Renault Grand Kangoo punta sulla versatilità. Versione “allargata” del fortunato modello svelata a Monaco

MONACO DI BAVIERA - Renault Kangoo si è fatto grande, con l’arrivo in scena del nuovo Grand Kangoo, svelato dalla casa francese all’IAA di Monaco. Pensato per essere pratico come la versione standard del medesimo modello, Grand Kangoo è dotato di tutti i dispositivi di sicurezza ed equipaggiamenti per migliorare il comfort. In particolare, sono previsti tre veri sedili nella seconda fila e 2 nella terza, per ospitare comodamente sette adulti e rendere il veicolo più spazioso. Raggiunto anche un miglior raggio alle ginocchia per i passeggeri della terza fila (164 mm) e oltre 58 sono i litri dei vani portaoggetti accessibili, tra cui il cassetto scorrevole Easy Life e le vaschette sotto il pianale della seconda fila Il bagagliaio è da 500 litri, nella versione a sette sedili, espandibile fino a 3.750 litri rimuovendo i sedili posteriori e ripiegando il sedile del passeggero anteriore.

La lunghezza di carico di 3,11 metri con il sedile del passeggero anteriore ripiegato, mentre 14 sono i dispositivi di assistenza alla guida, compresa la guida autonoma di livello 2 (active driver assist), che coniuga sicurezza e comfort. L’accesso alla terza fila è facilitato dalle due ampie porte scorrevoli da 83 cm (+18 cm rispetto a Kangoo), dai battitacco bassi e dai sedili ripiegabili della seconda fila. Pratico per facilitare l’entrata e l’uscita dei passeggeri e per sistemare il bambino nel seggiolino fissato saldamente con gli attacchi Isofix. Grand Kangoo è disponibile, di serie, con portellone posteriore vetrato ed è possibile averlo anche con porte posteriori vetrate a battenti asimmetrici 2/3-1/3 per facilitare l’accesso al bagagliaio, soprattutto quando l’altezza è un vincolo.

La nuova batteria agli ioni di litio da 45 kWh (completamente utilizzabile) di Nuovo Grand Kangoo E-Tech Electric, mosso da un propulsore da 90kW, è dotata di 8 moduli indipendenti e facilmente riparabili, in grado di fornire al motore fino a 265 km di autonomia Wltp. Gli ordini di nuovo Grand Kangoo saranno aperti verso fine anno e le consegne partiranno ad inizio 2024.