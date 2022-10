Renault Kangoo E-Tech, il multispazio in versione 100% EV. L’anteprima mondiale sarà lunedì 17 al Salone di Parigi

PARIGI - Dopo aver annunciato la creazione della propria rete di ricarica, Renault procede spedita verso la sostenibilità della sua gamma portando al Salone di Parigi numerose novità elettrificate. Estese sia ai privati sia ai veicoli commerciali, come il nuovo Renault Kangoo E-Tech Electric il van multispazio in versione 100% elettrica che verrà presentato in anteprima durante la rassegna parigina. Nuovo Kangoo E-Tech Electric riprende tutte le caratteristiche di praticità, di sicurezza e comfort della versione termica. La seconda fila vanta la migliore abitabilità della categoria per i passeggeri, con tre veri posti ed un diffusore d’aria climatizzata che apporta un comfort termico a chi siede sul retro.

L’abitacolo conta oltre 49 litri di vani portaoggetti accessibili, tra cui il cassetto scorrevole Easy Life, oltre ad un generoso bagagliaio da 850 litri, espandibile a 2.500 litri. Se non dovessero bastare, si può fare affidamento su barre da tetto innovative, modulabili senza attrezzi. Sul fronte sicurezza, sono presenti 14 dispositivi di assistenza alla guida, tra cui guida autonoma di livello 2. Nuovo Kangoo E-Tech Electric è dotato di un motore da 90 kW con una coppia di 245 Nm, mentre le batterie sono coperte da garanzia di 8 anni o 160.000 km. Durante questo periodo vengono sostituite gratuitamente, se la loro capacità scende ad un livello inferiore al 70% del valore nominale.