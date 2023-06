La sfida cinese di BYD parte anche in Italia con il Suv compatto Atto 3 e la berlina Han

Ricordate quando sorridevamo dei primi prodotti cinesi sdoganati in Europa? Erano brutte copie di modelli importanti, rozzi e insicuri, che non raccattavano nemmeno una stella nei crash test. Unico pregio, il prezzo stracciato. Ma il mondo è cambiato e i "nuovi cinesi" che si affacciano ora sul nostro mercato pensano in grande e mettono nel mirino perfino i rivali premium. E' il caso della BYD, acronimo di Build Your Dreams, scritta che compare sulle carrozzerie. Il costruttore di Shenzen in vent'anni ha compiuto miracoli, fino a diventare leader mondiale nei veicoli a "nuova energia", elettrici ed elettrificati. Solo lo scorso anno ne ha venduti 1,86 milioni e adesso è partita la sfida anche in Italia, solo con modelli a zero emissioni. Vetture innovative, ricche e stilisticamente all'avanguardia: non a caso dal 2017 il capo del design è il tedesco Wolfgang Egger (ex responsabile stile di Audi).

Affidandosi a partner radicati sul territorio come Autotorino, Barchetti ed Intergea (attraverso le controllate Theorema e Car Village), BYD ha giià attivato i primi punti vendita a Milano, Brescia, Verona, Torino e Firenze. Diventeranno 50, in tutto il paese, entro il 2025.

La Casa cinese offre per ora due modelli, il Suv compatto Atto 3 e la berlina sportiva Han, che esaltano i due gioielli tecnologici brevettati dagli ingegneri di Shenzen: la Blade Battery e la e-Platform 3.0. L'inedito pacco accumulatori è realizzato in litio ferro fosfato (senza cobalto) e migliora sicurezza, resistenza e durata. Inoltre riduce dimensioni e peso. La piattaforma intelligente integra la batteria nel telaio, garantendo rigidità strutturale, spazio e baricentro basso.

Il Suv di segmento C Atto 3 è concepito espressamente per l'Europa, molto spaziosa e divertente da guidare. Il motore da 150 kW/204 CV con 310 Nm di coppia garantisce uno spunto da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi, ma attivando la modalità Eco si ottiene una guida molto più soft, rilassante senza la "frustata" tipica delle elettriche in accelerazione. Grazie alla batteria da 60,5 kWh, Atto 3 ha un'autonomia fino a 565 km, 420 km nel ciclo combinato. Il listino parte da 41.990 euro per la versione Comfort con ricarica bidirezionale, tetto panoramico, sedili elettrici, navigatore, rivestimenti in pelle vegana e touchscreen centrale rotante da 12,8 pollici. La top di gamma Design (43.490 euro) aggiunge il portellone elettrico e lo spettacolare display da 15,6 pollici, da cui si governano tutte le funzioni. Il minimalismo degli interni prevede richiami al fitness e alla musica: le corde dei portaoggetti laterali si possono addirittura suonare come quelle di una chitarra.

La seconda vettura già in vendita è la lussuosa berlina Han (5 metri e uno stile da granturismo) con due motori che sviluppano una potenza combinata di 380 kW/517 CV. Abbinati alla trazione integrale, offrono perfetto equilibrio tra eleganza e sportività con un'autonomia fino a 662 km, 521 nell'impiego misto. L'ammiraglia, bandiera del marchio in Europa, parte da 70.940 euro per le versioni Executive.

Svelate in anteprima statica anche gli altri due modelli presto in vendita, Dolphin e Seal. La prima è una compatta hatchback con batteria da 60 kWh che sfiderà il mercato con un listino di 31.490 euro (versione Boost), 35.490 (Confort) e 37.450 (Design); la seconda è una ambiziosa e prestazionale berlina sportiva di segmento D. La famiglia appena nata è già pronta a crescere e BYD ha le carte giuste, cioé i prodotti all'altezza delle attese, per vincere la sfida commerciale.