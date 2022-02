Tonale, la prima Alfa Romeo elettrificata. L'attesissimo Suv compatto è ultratecnologico. Al vertice la plug-in hybrid Q4 da 275 cv

ARESE - Svelata, con un evento globale sul web, l'attesa Alfa Romeo Tonale. Una pietra miliare nella rinascita del brand di Stellantis guidato da Jean-Philippe Imparato che definisce il Suv premium compatto "non solo un'auto fantastica ma il primo step di un impegno che abbiamo preso con il lancio di una novità o un aggiornamento di prodotto ogni anno, fino al 2030”.

Tonale (lunga 4,53 metri, larga 1,84 e alta 1,6) è la prima Alfa Romeo elettrificata della storia. L'inizio di una nuova era. Figlia del concept presentato a Ginevra nel 2019, ha conservato il suo stile accattivante: è bella, innovativa e molto tecnologica. “Abbiamo posticipato il lancio di qualche mese perché doveva essere perfetta e il traguardo è stato centrato”, spiega Imparato.

Con il nome di un altro valico alpino (come Stelvio), Tonale nasce a Pomigliano d'Arco sulla piattaforma Small Wilde, la stessa della Jeep Compass e sarà in concessionaria dal 4 giugno, anticipata da un'edizione di lancio ordinabile online da aprile. Il design propone richiami al Dna storico, con la caratteristica Gt Line in fiancata che raccorda anteriore e posteriore (stilema ereditato dalla Giulia GT) e volumi pieni ed eleganti che rimandano all'iconica 8C Competizione. Sul frontale l’inimitabile “trilobo” strizza l'occhio alla SZ Zagato. I proiettori a sinusoide sono un forte elemento di personalità con la formula 3+3 e fari Full-Led anche Adaptive Matrix dotati di funzione anti-abbagliamento. Nel posteriore, dove spicca il lunotto tondeggiante, le luci diventano a loro volta una firma distintiva.

Altrettanto ricercati gli interni, ricchi di materiali hi-tech ecosostenibil. I paddle in alluminio al volante sono di serie e tutte le versioni di Tonale hanno il cambio automatico. La vettura è totalmente connessa e sfoggia un software tutto nuovo. Amazon Alexa è integrata nel sistema: anche da casa si può pianificare un viaggio, monitorare connessioni o verificare lo stato dell'auto. Il sistema operativo Android (predisposto anche per Apple Car Play) è personalizzabile e grazie alla connettività 4G con aggiornamenti “Over The Air” garantisce contenuti e servizi in tempo reale, compresa la navigazione dinamica TomTom.

Lo schermo digitale del cluster con grafica "a cannocchiale" di fronte al volante (12,3”) ha 12 modalità configurabili, il touchscreen da 10,25” centrale presenta una sofisticata interfaccia multitasking fluida che consente di avere tutto sott’occhio senza distogliere l’attenzione dalla strada.

Ma il vero punto di forza della nuova Alfa Romeo è la varietà delle motorizzazioni, studiate – come dice la responsabile del powertrain Maria Grazia Lisbona – "per reinventare la sportività attraverso l'elettrificazione". Tonale offre due livelli di elettrificazione, Hybrid e Plug-in Hybrid. Su questo modello esordisce il motore 1.5 turbo Hybrid a geometria bariabile da 160 Cv, abbinato alla trasmissione automatica a doppia frizione 7 marce TCT che integra un motore elettrico a 48 volt da 15 kW e 55 Nm. Il sistema può trasmettere moto alle ruote anche quando il propulsore a combustione interna è spento. Si può partire e muoversi in modalità elettrica alle basse velocità, nelle manovre di parcheggio e in fase di veleggiamento. Inoltre viene fornito un extra boost per ottimizzare la prontezza di risposta. Tutto è gestito dalla Hybrid central Unit. Non è un classico mild-hybrid, ma un innovativo ibrido “leggero” con funzione rigenerativa in frenata. Al lancio è disponibile anche la versione Hybrid a 48 volt da 130 Cv e 240 Nm.

Il vertice delle prestazioni è garantito dal Plug-in Hybrid Q4 da 275 Cv, che arriverà a ottobre. Il motore benzina 1.3 multijet da 180 Cv è abbinato a un elettrico da 90 kW e a una batteria al litio da 155 kWh con 100 kW di potenza, per un range di mobilità complessiva di 600 km (in pura modalità elettrica da 60 a 80 km, valori da best in class). Il Cambio automatico è a 6 marce. Tonale Plug-in Hybrid offre la trazione integrale elettrica.

Per i mercati che lo richiedono, completa la gamma il nuovo diesel 1,6 litri da 130 Cv e 320 Nm, in abbinamento al cambio automatico doppia frizione a 6 marce Alfa Romeo TCT e alla trazione anteriore. In seguito, per Usa e Oriente, arriverà anche un potente motore 2.0 a benzina da 256 Cv, con cambio a 9 marce.

La dinamica di guida è gestita dal Drive Mode Select specifico per l'elettrificazione che ha tre modalità:

Advance Efficiency (solo percorsi in elettrico o propulsione ibrida); Natural (miglior rapporto bilanciato per una guida combinata); Dynamic (guida sportiva, agisce sui sistemi di controllo di cambio e acceleratore, ma anche su sterzo elettrico e sospensioni elettroniche).

Due gli allestimenti: Super e Ti. Il trim Super può essere personalizzato con il pack Sprint, che include numerosi optional dalla forte connotazione sportiva. Invece l’allestimento Ti, che esalta le doti di eleganza ed il carattere distintivo di Tonale, può essere arricchito con il pack Veloce per il top di performance e sportività.

Sul fronte della sicurezza Tonale propone una dotazione completa di assistenti alla guida (livello 2 di automomous drive). Tra i vari sistemi troviamo il parcheggio semiautomatico, l’Emergency Braking che frena per evitare la collisione anche con un pedone o un ciclista, il Drowsy Driver Detection che monitora la sonnolenza del conducente, il Blind Spot Detection che rileva gli angoli ciechi posteriori segnalando eventuali veicoli in avvicinamento, il Rear Cross Path Detection che individua i veicoli in avvicinamento laterale quando si va in retromarcia, fino alla telecamera a 360° ad alta risoluzione. Questa è la più tecnologica delle Alfa Romeo prodotte finora.

In esclusiva mondiale, su Tonale debutta il certificato digitale NFT (Non-Fungible-Token) una novità assoluta per l'automotive. La tecnologia si basa sulla “blockchain card”, un registro digitale secretato e non modificabile sul quale vengono riportate le principali informazioni sulla vettura, generando così una certificazione utile come garanzia anche per determinare il valore residuo. Non a caso i termini di garanzia sono estendibili a 5 anni (8 o 150mila km sulle batterie).