Toyota, arriva la nuova Prius e punta al futuro. Quinta generazione, in Europa esclusivamente plug-in hybrid

Raggiunge la tappa della quinta generazione e la sua parola d’ordine è ‘inaspettatà. Toyota Prius si rinnova completamente e apre un nuovo capitolo della sua lunga storia, attaccando la spina e sbarcando in Europa esclusivamente con motore plug-in hybrid. Gli anni che separano Prius dal suo debutto, con la prima generazione oltre che prima vettura elettrificata prodotta di serie, sono oltre venticinque. La nuova generazione spinge sull’ acceleratore della tecnologia elettrificata e introduce l’evoluzione della tecnologia Plug-in Hybrid Electric, andando ad inserirsi di ‘prepotenzà nella strategia multi-tecnologica di Toyota verso la carbon neutrality. L’obiettivo che i tecnici di Toyota si sono posti è quello di raggiungere performance da vera Full Electric ma con la convenienza della tecnologia Full Hybrid-Electric di ultima generazione del costruttore giapponese. Il risultato è quello di un’auto dal doppio Dna.

L’autonomia in elettrico di Prius, nella sua ultima versione, raggiunge gli 86 km nel ciclo combinato Wltp grazie alla batteria da 13,6 kWh e consente una guida completamente elettrica nella maggior parte dei tragitti quotidiani. Per i viaggi più lunghi, o quando la ricarica non è conveniente, il sistema Plug-in Hybrid Toyota di ultima generazione mette in campo maggiore potenza e livelli di emissioni di Co2 pari a 11 g/km nel ciclo combinato Wltp, toccando il valore più basso di sempre per una Prius. Il sistema ibrido fornisce più potenza e maggiore efficienza. Il motore Tnga da 2,0 litri eroga 152 CV (112 kW) e lavora insieme al nuovo motore elettrico anteriore da 163 cv (120 kW) per una potenza totale di sistema pari a 223 CV (164 kW). Rispetto ai 122 CV (90 kW) della generazione precedente in configurazione ibrida plug-in, la maggiore potenza garantisce un’accelerazione brillante e reattiva. Sul fronte design, complice un passo più lungo di 50 mm rispetto alla generazione precedente, la nuova Prius spicca per l’iconica forma a cuneo evoluta per la quinta generazione in chiave futuristica, con un linguaggio stilistico più sportivo e dinamico. Completano il quadro una riduzione di 50 mm in altezza e la riduzione della lunghezza complessiva di 46 mm, uniti a pneumatici più grandi, da 19 pollici di diametro, che completano il nuovo look da coupé.

Cambia tutto, o quasi, anche nell’abitacolo, che punta alla semplicità. Per guidatore e passeggeri, l’ambiente è spazioso e caratterizzato da materiali eleganti e di pregio, abbinati a dettagli che vanno nel senso dell’utilità. Alla guida, spicca lo schermo Lcd Tft da sette pollici direttamente nel campo visivo del guidatore, che consente di mantenere gli occhi sulla strada. In Italia gli allestimenti della nuova Prius saranno tre: Active, Lounge e Lounge+, con prezzi a partire da 42.200 euro per la versione d’ingresso fino ai 50mila della plus. Proprio per quest’ultima versione è disponibile anche il tetto a celle solari, in grado di ricaricare la nuova Prius quando è parcheggiata sotto la luce del sole. La batteria può quindi essere caricata completamente se l’auto rimane parcheggiata per poco più di una settimana.