Toyota, ecco il nuovo Land Cruiser. Ordini già aperti e consegne nel terzo quadrimestre 2024

Toyota ha presentato tante novità in occasione della quinta edizione del Kenshiki e una di queste è la nuova Land Cruiser, una delle icone del fuoristrada, quello vero, alla quale la casa giapponese deve una buona parte della sua fama di robustezza ed affidabilità. Tecnicamente, si tratta della serie 250, ultima di una stirpe avviata nel 1951 per circa 11,5 milioni di unità vendute in tutto il mondo, che si aggiunge alla 300 (non in vendita in Europa Occidentale) con la quale condivide la piattaforma GA-F dove F indica evidentemente la parola inglese Frame ovvero telaio.

La nuova Land Cruiser 250 mantiene infatti la struttura con carrozzeria separata, ma con un telaio più rigido del 50% che porta il valore per l’intera vettura a +30%. Nuove anche le sospensioni, dotate di attacchi e geometrie nuove, con le posteriori ad assale rigido e le anteriori a doppio braccio oscillante con la novità della barra antirollio disaccoppiabile elettricamente in modo da avere il massimo della rigidità su strada e il massimo dell’escursione in fuoristrada. Per aumentare le capacità in queste condizioni, la nuova Land Cruiser può contare anche sulla funzione Crawl (una sorta di cruise control per le bassissime velocità), il controllo della velocità in discesa, l’innesto elettrico sia per la trazione integrale (con o senza riduttore) sia per il differenziale posteriore e infine anche la funzione che permette di visualizzare quello che c’è intorno, di fronte e sotto la vettura su display da 12,3” del sistema infotelematico.

Uno di analoghe dimensioni – ma di proporzioni diverse – lo troviamo sulla strumentazione che può essere integrata dall’head-up display. La Land Cruiser 250 è inoltre la prima Land Cruiser ad utilizzare lo sterzo ad assistenza elettromeccanica, che permette di avere una migliore manovrabilità in fuoristrada, e dà al guidatore di selezionare 5 modalità di guida adattando la risposta dell’autotelaio, del sistema di trazione integrale e della meccanica. A questo proposito, la Land Cruiser monta per i nostri mercati lo stesso 4 cilindri diesel 2.8 da 204 cv e 500 Nm che nel 2025 sarà elettrificato con un sistema ibrido 48 Volt come già previsto sull’Hilux. Il cambio è automatico a 8 rapporti Direct-Shift, ovvero con la possibilità di bloccaggio del convertitore di coppia in modo da migliorare i consumi, la risposta all’acceleratore e le capacità di traino che sono di 3,5 tonnellate.

: lunghezza 4.925 mm (+100), larghezza 1.980 mm (+95) e altezza di 1.870 mm (+20) con un passo di 2.850 mm (+60). L’abitacolo sarà offerto con configurazione a 5 o a 7 posti con le due fila di sedili che, abbattendosi, permettono di ricavare un vano di carico perfettamente piano e continuo. Completa anche la dotazione di sicurezza e per il comfort con sedili riscaldabili e ventilati, impianto audio con 10 o 14 altoparlanti e cerchi da 18” o da 20”. Per coloro che la prenoteranno online ci sarà la possibilità di averla in anticipo in uno speciale allestimento First Edition che prevede cerchi da 18” specifici, verniciatura bicolore sabbia o blu scuro con tetto bianco, selleria con filo e cuciture esclusivi, stemmi di identificazione e soprattutto i proiettori anteriori circolari che citano quelli della BJ40 e della BJ70. Per l’Italia saranno disponibili solo 50 unità prenotabili online. Ancora da definire listino e gamma mentre le prime consegne sono previste per il terzo quadrimestre del 2024.