Toyota Land Cruiser 250, la nuova ammiraglia degli off-road. Linee moderne e tecnologie specifiche

Toyota ha svelato oggi la nuova versione 250 del suv Land Cruiser che porta sul mercato un evoluto design della carrozzeria e combina soprattutto il leggendario Dna di questo iconico fuoristrada nato nel 1951 con nuove soluzioni high tech per offrire prestazioni eccezionali su strada e fuoristrada. Con un lancio in Europa programmato per la prima metà del 2024, con prevendite che partiranno a ottobre, Land Cruiser 250 Light Duty affiancherà a livello globale l’ammiraglia Land Cruiser 300 (presentata nel 2021) e - per il momento solo in Giappone - un moderna riedizione della Land Cruiser 70 Heavy-Duty originale. Nello sviluppo della Serie 250, l’allora presidente Akio Toyoda, responsabile ultimo per lo sviluppo del prodotto, aveva spiegato l’approccio di base a questo nuovo modello affermando che «Land Cruiser dovrebbe essere un’ auto che supporta la vita delle persone e delle comunità locali, quindi il modello Light Duty dovrà tornare alla vera forma che i clienti stanno cercando».

l nuovo 250 conferma la classica e affidabile filosofia costruttiva ‘body-on-framè già presente nel più grande Land Cruiser 300 (non disponibile in Europa occidentale) con cui condivide la piattaforma GA-F di Toyota. Questa architettura rende più rigido il telaio del 50% e quella strutturale della scocca del 30%. Aumenti sostanziali che contribuiscono a migliorare reattività, maneggevolezza e confort di guida. Anche le prestazioni delle sospensioni sono state migliorate, in particolare per ottenere una maggiore articolazione delle ruote, fattore chiave per la guida in fuoristrada. La lunghezza complessiva è di 4.920 mm, la larghezza di 1.980 mm e l’altezza di 1.870 mm con un passo di 2.850 mm. Debuttano il sistema di servosterzo elettrico (Eps) - che consente l’adozione del Lane Tracing Assist come parte del pacchetto Adas Toyota Safety Sense - e una nuova barra stabilizzatrice anteriore scollegabile che è una Toyota first’ Il conducente può modificare lo stato della barra stabilizzatrice utilizzando un interruttore e questa flessibilità consente una migliore guidabilità su strade accidentate, tornando al massimo confort sull’asfalto. Inoltre aggiornamenti al Multi-Terrain Monitor e al Multi-Terrain Select forniscono ulteriore supporto nel fuoristrada.

Il primo utilizza una telecamera e un display ad alta risoluzione per avere una visione chiara dell’area attorno e sotto il veicolo; mentre il Multi-Terrain Select adatta automaticamente le prestazioni alle diverse condizioni di guida Il look ‘senza tempò del nuovo Land Cruiser 250 in cui la tradizione si unisce alla modernità - si legge nella nota - esprime la capacità del veicolo affrontare e resistere alle condizioni di guida più difficili. Questo con un design che esprime inoltre la bellezza funzionale propria dei migliori strumenti professionali. L’aspetto squadrato e robusto del modello 250 esprime un ritorno alle origini del nuovo Land Cruiser, ma è anche molto pratico con un approccio ‘form-follows-function’. E l’attenzione alle prestazioni fuoristrada è confermata da sbalzi più corti, da angoli scolpiti e da un sottoscocca più stretto, mentre diverse parti della carrozzeria sono state progettate per una facile sostituzione in caso di danni. Significativa la decisione di Toyota di offrire in Europa Land Cruiser 250 solo con un’unità turbodiesel. Questo - si legge nella nota - per garantire che il nuovo modello possa accompagnare al meglio i propri clienti nella vita privata e lavorativa, portando avanti la consolidata reputazione del Land Cruiser in termini di affidabilità e durabilità su strada e fuoristrada.

Questo motore turbodiesel da 2,8 litri - progettato per ottenere un grande equilibrio tra efficienza e prestazioni - svviluppa 204 Cv ed è abbinato a un nuovo cambio automatico Direct Shift a otto rapporti. Nel 2025, l’unità a gasolio sarà disponibile anche come mild hybrid a 48 Volt, per incrementare ancora l’efficienza. Per il lancio in Europa Toyota ha programmato lo speciale allestimento First Edition (disponibile esclusivamente nel periodo dei pre-ordini a partire da ottobre) in edizione limitata di cui solo 50 esemplari saranno destinati al mercato italiano. Le caratteristiche di design esclusive includono i classici fari rotondi e le due colorazioni esterne bi-tone esclusive Sand e Smoky Blue. Ulteriori dettagli saranno forniti in prossimità dell’apertura dei pre-ordini.