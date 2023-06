Vinfast VF3, mini Suv elettrico dal look originale. Lungo solo 3.114 mm, ha 2 porte e 285 km di autonomia

Non solo offensiva negli Stati Uniti e in Europa, con i modelli elettrici VF9 e VF8 disegnati con Pininfarina e i suv VF7 e VF6 che sono opera di Torino Design. Ora il costruttore vietnamita VinFast (parte del conglomerato locale VinGroup) punta a rafforzarsi nel mercato interno e in generale nel far east con auto su misura per quella utenza. Lo farà aggiungendo al modello tradizionale VF Fadil - una Opel Karl rivista in diversi elementi della carrozzeria - alla VFe34 e al futuro crossover elettrico compatto FV5, anch’esso progettato con Torino Design - l’inedita VF3, una piccola auto elettrica progettata specificamente per il mercato vietnamita dove è classificate come minicar, con la Renault City K-ZE fabbricata in Cina da Dongfeng e la Wuling HongGuang Mini Ev come diretti riferimenti commerciali.

Caratterizzato da forme squadrate e da un look molto attuale, che riprende in scala ridotta (è lungo 3.114 mm) l’aspetto della Jeep Avenger e della Suzuki Jimny, VF3 ha però solo 2 porte, un bagagliaio posteriore di dimensioni conseguentemente ridotte ma - si legge nella nota - spazio interno sufficiente per ospitare fino a cinque persone. Il corpo vettura è compatto, alto e "forte", con un’ampia luce libera da terra assicurata anche dalle ruote da 16 pollici. Con l’obiettivo di offrire un modello adatto a un pubblico molto vasto, per VF3 VinFast offrirà una gamma di opzioni e di colori con ampie possibilità di personalizzazione.

Sarà disponibile - con apertura delle prenotazioni nel settembre 2023 e consegne dal terzo trimestre del 2024 - nei due allestimenti Eco e Plus. L’auto è dotata di un motore elettrico e di una batteria di cui non sono stati ancora diffusi i dati tecnici, ma secondo la stampa locale sono in grado di offrire una distanza di viaggio di circa 285 km così da soddisfare le esigenze e gli schemi di utilizzo quotidiano della maggior parte dei vietnamiti.