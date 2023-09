VW Tiguan, la 3^ generazione conferma motori ICE. Piattaforma Mqb evo ospita 2 TDI e 6 benzina con due Phev

È uno dei modelli di maggiore successo della Volkswagen. Dal suo debutto nel 2007 è stato venduto in più di 7,5 milioni di esemplari. E ora, giunto alla terza generazione, nuovo Tiguan viene svelto in anteprima mondiale in attesa del lancio che è previsto per il primo trimestre del 2024. Basato sull’ultimo livello evolutivo della piattaforma modulare trasversale Mqb, chiamato appunto evo, Tiguan beneficia di questa innovazione praticamente sotto ogni aspetto. La nuova gamma prevede otto diverse motorizzazioni. Si tratta di due unità benzina mild hybrid eTSI da 130 e 150 Cv, di due ibridi plug-in eHybrid da 204 e 272 Cv, di due turbodiesel TDI da 150 e 193 Cv e infine di due turbo benzina TSI da 204 e 265 Cv. Tutte le motorizzazioni sono abbinate di serie a un cambio a doppia frizione DSG mentre il TSI e il TDI più potenti propongono la trazione integrale 4Motion.

Spiccano nella nuova gamma del suv Tiguan il propulsori plug-in che con circa 100 km di autonomia in modalità elettrica rendono questo modello efficiente come non mai. Presente anche il nuovo telaio adattivo DCC Pro che perfeziona confort e dinamica e - per la prima volta - anche il Vehicle Dynamics Manager, che gestisce il blocco elettronico del differenziale XDS e gli ammortizzatori regolabili in tempo reale. Mediante frenate mirate per ciascuna ruota e la modifica selettiva della rigidità dei singoli ammortizzatori Tiguan vanta un comportamento più neutro, più stabile, più agile e più preciso. Il miglioramento generale delle prestazioni è garantito inoltre da una maggiore rigidità della struttura, da una nuova messa a punto del servosterzo elettromeccanico e da nuove barre antirollio. la terza generazione di Tiguan è più lunga di 30 mm rispetto al modello attuale e leggermente più alta ( 4 mm ).

Grazie alla riprogettazione e alla piattaforma Mqb evo lo spazio interno viene sfruttato in maniera ottimale e la capacità del bagagliaio nelle versioni eTSI, TSI e TDI è aumentata di ben 37 litri, passando così a 652 litri complessivi. Internamente spicca la zona del cockpit digitale, riorganizzata sulla base del nuovo sistema modulare di infotainment di quarta generazione (Mib4), offre ora molte informazioni aggiuntive e consente di avere qualsiasi servizio digitale e App a bordo. Spicca la leva del cambio con azionamento elettronico che analogamente alle ID.7 e ID.Buzz è posizionata su pienone dello sterzo. Basta ruotarla in avanti su D per avviare la marcia o indietro su R per la retro oppure premerla lateralmente per attivare il freno di parcheggio. Nuovo Tiguan propone anche il rotore (elegante e antiscivolo) che è un comando multifunzione per regolare i profili di guida e le modalità di trazione, ma anche il volume audio e l’atmosfera dell’abitacolo preconfigurata. Questo comando, assieme alla migliorata ergonomia di tutto l’abitacolo e la presenza del display head-up sono la base in questo suv di terza generazione per un’esperienza di guida di nuova concezione. Importante (e riuscita) anche l’evoluzione del look esterno.

Partendo dal Dna di tutte le Tiguan, Volkswaagen ha sviluppato un design completamente nuovo. L’elemento distintivo è il frontale più alto e dall’aspetto possente, in cui sono stati integrati i nuovi fari ‘piattì a Led. Tra i due proiettori una barra trasversale trasparente - con listello a Led opzionale - sostituisce l’identità frontale della classica calandra, che prevede lo spostamento delle aperture vere e proprie nel paraurti. Molto personali anche le forme vigorose della fiancata enfatizzate dai parraruota e dai cerchi che possono arrivare fino a 20 pollici. L’inconfondibile linea di coda della Tiguan è accentuata da una nuova barra trasversale a Led. La personalità di nuovo Tiguan è esaltata nelle versioni Elegance e R-Line che propongono finire e allestimenti specifici come i fari a Led Plus con barra trasversale a Led nel frontale e nella coda e nella Tiguan R-Line i paraurti nel tipico design delle versioni sportive.