Zeekr X, il crossover compatto elettrico che sfida i marchi premium europei con uno stile originale

GÖTEBORG – Zeekr punta a entrare sul mercato europeo e a posizionarsi nella fascia premium attaccando direttamente i segmenti di volume con la X, crossover compatto lungo 4,43 metri e che sarà offerto naturalmente solo con sistema di propulsione elettrico.

La Zeekr infatti nasce come marchio premium elettrico e propone solo modelli ad emissioni zero. Anche la piattaforma SEA sulla quale si basa è nativa per veicoli elettrici ed è condivisa anche con le altre Zeekr e con altri modelli del gruppo come la Volvo EX30 e la Smart #1. Come detto, è lunga 4,43 metri, è alta 1,57 ha un passo di 2,75 metri. Dimensioni giuste con uno stile che farà parlare di sé, con tutti i suoi spigoli, tagli e l’incrocio tra linee ascendenti e discendenti che però non compromette l’aerodinamica (cx di 0,28). Di pregio le portiere con cristalli privi di cornice, soluzione utilizzata anche per gli specchietti retrovisori. Altrettanto sofisticate la maniglie, a incasso e ad apertura elettrica interna alla feritoia custodita da una porticina che si ritrae quando ci si avvicina alla vettura. Scheletrici i gruppi ottici anteriore mentre quello posteriore è unico e formato da 223 Led con una scritta luminosa al centro.

Ancora più sofisticato l’abitacolo, sovrastato da un tetto in cristallo da 1,21 mq, con forme minimali alternate e tinte e materiali sofisticati anche nella trama superficiale. La strumentazione ha un display da 8,8” ed è spalleggiata da un head-up a realtà aumentata da 24,3”. Al centro c’è lo schermo orizzontale sospeso da 14,6” dello schermo infotelematico il cui software è sviluppato dalla stessa Zeekr e può essere aggiornato in remoto, così come gli altri sistemi di bordo e quelli di assistenza alla guida. A questo proposito, la Zeekr X promette caratteristiche di protezione superiori grazie alla costruzione per il 73% in acciai alto e ultraresistenziali che le permette di resistere a carichi di 9 tonnellate sul tetto e impatti laterali di 636 kN, pari a circa 65.000 kg. I 7 airbag inoltre, in caso di incidente, rimangono gonfi per ben 6 secondi in modo da assicurare il massimo della protezione anche in caso di urti secondari.

Tra gli altri aspetti tecnici degni di nota sono, ad esempio l’impianto audio Yamaha, il sistema di climatizzazione a pompa di calore, le sospensioni posteriori multilink montate su boccole idrauliche e la batteria agli ioni di litio con celle NMC e struttura cell-to-pack, ovvero senza moduli. Ha una capacità di 69 kWh (66 kWh netti) e si ricarica a 22 kW in corrente alternata e a 150 kW in corrente continua. L’autonomia varia dai 440 km della versione a motore e trazione posteriore da 200 kW e 343 Nm, che accelera da 0 a 100 km/h in 5,6 s., ai 400 km di quella a doppio motore. In questo caso potenza e coppia salgono rispettivamente a 325 kW e 543 Nm con uno 0 a 100 km/h in 3,8 s. Da rimarcare anche che i motogeneratori sincroni a magneti permanenti sono corredati di inverter al carburo di silicio, la tecnologia più avanzata oggi disponibili e condivisa anche con le auto da corsa elettrificate.

Grazie a queste soluzioni e al fatto che il sistema di trazione agisce direttamente sui motori, la regolazione della coppia è 10 volte superiore ai sistemi tradizionali mentre il passaggio dalla trazione posteriore a quella integrale avviene in 4 decimi di secondi. Il guidatore può impostare più modalità di guida e di recupero dell’energia. La Zeekr X inizierà a propria commercializzazione nell’ultimo trimestre dell’anno. Come è noto, si può acquistare solo online o in alcuni flagship store che si trovano nelle capitali e nelle città più grandi. E solo in Olanda e Svezia, per il momento. Per l’Italia se ne parla non prima del 2025. I prezzi vanno dai 44.990 della versione monomotore ai 49.990 di quella bimotore a trazione integrale.