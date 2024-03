Celebrazione di Santa Francesca Romana, la festa di tutti gli automobilisti capitolini

Una delle più piacevoli tradizioni portate avanti dall’Automobile Club Roma, è la benedizione dei mezzi a Santa Francesca Romana, la cui celebrazione cade il 9 marzo. Perchè Santa Francesca Romana, che normalmente si associa come onomastico ai Franco e Franca che non hanno altra celebrazione? Semplice. In un periodo in cui le quattro ruote avevano un ruolo limitato, data la scarsa diffusione, nel 1925 Papa Pio X consacrò la Santa come Patrona deglI Automobilisti.

Si tratta di Francesca Bussa de’ Leoni nata a Roma nel 1384 da famiglia nobile, e tanto amata dal popolo romano per le opere di carità- “Cecconcella” così chiamata per la piccola statura, alla morte del marito si offre come oblata alla basilica di Santa Maria Nova, poi acquista una casa ai piedi dove fonda il Monastero di Tor de’ Specchi. Quando muore, il 9 marzo del 1440, è sepolta presso l’altare della basilica che porterà il suo nome a partire dal 1608, quando il Papa la nomina Santa e Compatrona di Roma. Nel 1928 segue la prima benedizione delle auto. E da allora prima domenica più prossima al 9 marzo si celebra la Santa e ovviamente l’...automobile.

Oggi come ieri l’evento si è ripetuto anche quest’anno presenti le rappresentanze del Comune, del Vicariato, dei padri Olivetani, il Direttore dell’Automobile Club Roma e in veste privata Gianni Letta accompagnato dalla consorte.