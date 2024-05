Concorso Eleganza Villa d'Este 2024, Alfa Romeo 8C Figoni del 1932 è Best Of Show

L'Alfa Romeo 8C 2300 carrozzata Figoni del 1932 ha vinto il premio Best of Show al Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2023, tra le più prestigiose manifestazioni per auto d'epoca al mondo che Bmw Group Classic, in collaborazione con il Grand Hotel Villa d'Este, ha organizzato a Cernobbio sul lago di Como dal 24 al 26 maggio. Al vincitore è stato assegnato anche un cronografo 1815 in oro bianco creato da A. Lange & Söhne.

L'ingegnere Vittorio Jano creò l'Alfa Romeo 8C 2300 alla fine degli anni '20. Il motore a otto cilindri sovralimentato con disposizione a doppio albero a camme in testa e lubrificazione a carter secco era costituito da due blocchi disposti in tandem con quattro cilindri ciascuno e ingranaggi degli alberi a camme montati in posizione centrale.

La vetture ottenne una serie di successi con vittorie in Gran Premi e gare di auto sportive, vincendo Le Mans dal 1931 al 1934 e la 1000 Miglia dal 1932 al 1934. Il telaio della 8C era disponibile nella versione «Lungo» (lunga) e «Corto» (corta) e fornì la piattaforma per alcune delle carrozzerie più sublimi ed eleganti dell'era prebellica. Carrozzieri rinomati come Touring, Zagato, Brianza e Figoni sono annoverati tra i geni creativi dietro l'ispirazione di carrozzerie sofisticate. Questa 8C 2300 è una delle sole dieci vetture stradali Alfa Romeo 8C carrozzate come Spider con carrozzeria Figoni.