Classe V, Mercedes rinnova il suo monovolume. C’è anche il sistema d'infotainment MBUX

Mercedes-Benz presenta la nuova Classe V, una monovolume di che rappresenta la punta di diamante della sua gamma di commerciali. Una strategia di lusso che precede un cambiamento importante perché a partire dal 2026, la Casa della Stella a Tre Punte, introdurrà una nuova architettura elettrica modulare e scalabile per Van. Un facelift importante quello cui è stata sottoposta la nuova Mpv. Migliora il comfort, la sicurezza, maggiore è la tecnologia. Cambia il look, nel frontale sono presenti una vistosa griglia radiatore e un paraurti più definito. A seconda dell’allestimento, cambiano anche diversi particolari estetici, sulla Exclusive è presente la prestigiosa stella Mercedes in posizione verticale.

Novità anche per i gruppi ottici, i fari Multibeam adattivi a LED hanno un design elegante. Nell’abitacolo le principali novità sono costituite dal quadro strumenti, completamente ridisegnato con due display widescreen da 12,3 pollici. Le nuove Classe V sono dotate anche dell’ultima generazione del sistema d’infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Con il lancio del model year 2025, arrivano anche nuovi sistemi di assistenza alla guida. L’assistenza alla frenata attiva include ora la funzione di controllo del traffico trasversale e l’assistenza nelle curve. Sulla EQV gli ADAS di serie sono numerosi, dall’Active Brake Assist con funzione cross-traffic al Blind Spot Assist.

Per quanto concerne le motorizzazioni, sulla nuova Classe V è stata confermata la presenza del motore diesel OM654, unità disponibile in tre livelli di potenza: 120 kW (163 cv), 140 kW (190 cv) e 174 kW (237 cv). Per la EQV, versione completamente elettrica del monovolume tedesco, due le varianti, la EQV250 da 204 cv, 365 Nm di coppia massima e pacco batteria da 60 kWh e la EQV300, stessa potenza e coppia ma con batteria da 90 kWh. Per entrambe le versioni la velocità massima è limitata elettronicamente, rispettivamente, a 140 e 160 km/h.

L’autonomia è fino a 365 km. Prezzi a partire da 64.790 euro (IVA e messa su strada escluse) per le versioni endotermiche, mentre per la EQV 250, il listino parte da 91.635 euro. Su strada si apprezza il comfort di bordo e l’elevata silenziosità di marcia. Il maggior “benessere” è riservato a chi si accomoda sui sedili posteriori. Nella variante extra-long, le poltrone possono essere anche singole e completamente regolabili elettricamente. In questo caso, più che un viaggio in auto, si apprezzano la comodità e l’esperienza di viaggiare in un salotto su 4 ruote.