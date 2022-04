Aprilia All Stars, il 7 maggio a Misano scatta la festa. Da Max Biaggi a Aleix Espargaró una giornata di passione e sport con ingresso gratuito

È scattato il conto alla rovescia per Aprilia All Stars 2022, la grande festa delle moto e dei campioni Aprilia che sabato 7 maggio richiamerà sul circuito di Misano migliaia di appassionati. Alle 9.30, con l’apertura dei cancelli, i fans troveranno un paddock in festa. Le star di Radio DeeJay e M2O, Albertino, Vic e Vittoria Hide, animeranno con la loro musica e performance una giornata che sarà scandita da un susseguirsi continuo di eventi.Sul palco di Radio DeeJay saliranno i piloti di Aprilia Racing, Aleix Espargaró, Maverick Viñales e Lorenzo Savadori, per incontrare i loro fans, firmare autografi e rispondere alle domande dei conduttori, alternandosi con alcuni tra i più grandi campioni della storia di Aprilia, guidati dal pluricampione del mondo Max Biaggi. Gli stessi campioni, attuali e del passato, che saranno protagonisti in pista sia con le straordinarie RS-GP, la MotoGP 2022 di Aprilia, sia con le potentissime RSV4, eredi della moto dominatrice del mondiale Superbike.

L’asfalto del Misano World Circuit sarà animato anche dalle esibizioni delle mitiche moto racing 2T Aprilia, dominatrici delle classi 125 e 250 del Motomondiale. Moto che saranno portate in pista anche per celebrare i 30 anni del primo titolo Aprilia nel motomondiale, conquistato da Alex Gramigni nel 1992. Moto che sono rimaste nel cuore di ogni appassionato e diventate leggendarie come la nerissima RSV 250 con la quale il “corsaro” Biaggi comandò il mondiale negli anni ‘90, la numero 65 di Loris Capirossi, la 125 con la quale Rossi vinse il suo primo titolo o la 250 che laureò Campione del Mondo il talento di Manuel Poggiali. Moto che potranno essere ammirate da vicino da tutto il pubblico grazie alla esposizione in pit lane. Scenderanno sulla pista romagnola anche le moto del Campionato Italiano Aprilia Sport Production 250 e, guidata da Espargaró, Viñales e Savadori, la esclusiva Tuono X, la naked di serie più leggera e potente al mondo.