Aprilia Racers Days 2019, in pista con RSV4 e Tuono 1100 Factory con gli istruttori FMI

MILANO - Sensazioni uniche in sicurezza. Per andare in moto bisogna conoscere bene il mezzo e imparare a dominarlo. Aprilia da sempre diffonde questi concetti e per consentire un approccio corretto alle moto che produce, specialmente per chi vuole divertirsi in pista, organizza i Racers Days. Appuntamenti per vivere la moto e, per chi vuole gestire al meglio il mezzo, anche corsi di guida. E dopo il grandissimo successo della passata edizione i Racers Days per il 2019 raddoppiano. Più appuntamenti, più piste impegnate, maggiori possibilità di soddisfare tutte le richieste. Insomma Aprilia raddoppia l’impegno quest’anno con un programma ancora più ricco ed esclusivo.

Il calendario del 2019 prevede beb 27 giornate in pista, da aprile a ottobre, su circuiti dalle differenti caratteristiche come Imola, Cervesina e Vallelunga. E, udite udite, gli appassionati avranno a disposizione la nuova gamma Aprilia V4: la potentissima RSV4 1100 Factory da 217 cavalli, la Tuono V4 1100 Factory, oltre alla velocissima RSV4 RR.

La formula è l’ Exclusive Ride: permette di vivere un’esperienza di guida unica in sella a una delle nuove Aprilia V4, con un trattamento da vero pilota e senza nessuno dei limiti di un normale test ride in circuito. “Il tracciato è interamente riservato - spiegano i tecnici del gruppo Piaggio - agli iscritti all’Exclusive Ride, che saranno preceduti, nel primo giro di pista, dagli istruttori certificati Fmi, disponibili a mostrare le traiettorie corrette e lo stile di guida adeguato. Come sempre, gli istruttori saranno disponibili per approfondire tematiche tecniche di guida una volta finito il turno. Non solo: il servizio include un box hospitality riservato agli Aprilia Racers Days con buffet di benvenuto, un box di assistenza tecnica ove potersi recare per chiedere suggerimenti tecnici o piccoli interventi sulle Aprilia V4, un fisioterapista a disposizione per consigli sulla preparazione fisica per la guida in circuito”.

E veniamo ai 27 appuntamenti previsti con questa formula. Ecco i giorni per quanto riguarda il circuito di Imola . Si comincia l’1 aprile e poi il 5, l’8, il 12 e il 19. Si torna a Imola il 18 giugno e poi a luglio: il 26 e il 29. E sempre ad Imola anche il 5 agosto. Poi ad Imola si torna a ottobre ed esattamente il 22 e il 23. Chi preferisce Cervesina le date sono il 19 aprile; il 13, 24 e 27 maggio; 6, 20 giugno; 7, 19, 30, 21 luglio; 7, 8 e 30 settembre; 12 e 13 ottobre. A Vallelunga una sola data, il 17 ottobre.

E per chi vuole migliorare la guida? Ecco i Riding Academy. “Si tratta - spiegano i tecnici del Gruppo Piaggio - di corsi di guida di Aprilia studiati e realizzati per tutti coloro che vogliono migliorare le proprie abilità di guida in pista, in sella alla propria moto, oppure da quest’anno anche in sella a una delle nuove V4 messe a disposizione da Aprilia. I corsi si avvalgono di istruttori certificati FMI e sono strutturati su due differenti livelli, ognuno personalizzato sulle esigenze e sull’esperienza dei singoli partecipanti”.

Naturalmente i corsi saranno di vari livelli. C’è quello ideale per neofiti, motociclisti che entrano in pista per la prima o seconda volta; e c’è quello Pro, pensato per i motociclisti che conoscono già l’ambiente della pista e vogliono migliorare le proprie capacità. “Ogni corso ha come obiettivo la massima soddisfazione del cliente; si sviluppa nell’arco di un’intera giornata e si conclude con l’opportunità di effettuare un turno in pista con una delle nuove Aprilia V4 messe a disposizione dall’organizzazione. I gruppi sono formati da 4 allievi al massimo che hanno diritto a 6 turni con pista in esclusiva. Durante le lezioni teoriche, che si alternano alla guida in pista, si possono approfondire tematiche riguardanti la guida corretta in circuito e sedimentare ciò che si è imparato in pista, anche grazie alle riprese on board istruttore/allievo”. Questi corsi sono programmati a Imola l’1 e l’8 aprile; il 18 giugno, il 26 luglio e il 5 agosto. A Cervasina, invece, il 13 maggio, il 6 e il 20 giugno, il 19 luglio e il 30 settembre.