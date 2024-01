BMW R18 One Eight C firmata Paul Yaffe. Debutto a Verona per one-off su base R18 Transcontinental

Linee visionarie per la R 18 One Eight C firmata Paul Yaffe, l’ultima originale one-off Bmw Motorrad che apre la strada a un viaggio sulle autostrade da sogno. Presentata al Motor Bike Expo di Verona, questa Custom con il marchio dell’elica sul serbatoio cattura lo sguardo di appassionati e semplici curiosi con i suoi tratti dolci e affusolati. Impegnato da oltre trent’anni nella creazione di moto che si avvicinano molto a opere d’arte, Yaffe ha espresso il suo talento con questa realizzazione, sviluppata utilizzando come base la R18 Transcontinental.

L’ispirazione per il progetto, rivela lo stesso designer, è arrivata dopo un’interminabile cavalcata con la moto «donatrice», attraverso gli Stati Uniti d’America: 6.800 miglia complessive, quasi 11.000 chilometri di viaggio, tra miraggi e reltà, da cui sono scaturite le linee di quest’esemplare unico che, a dispetto dell’aspetto, conserva gran parte della componentistica originale. La specialissima ruota anteriore di misura 26« x 5.5» realizzata partendo dall’alluminio pieno, è infatti la firma di un progetto realizzato in gran parte modificando pezzi Bmw. Altro elemento distintivo è il posteriore della moto. Il team voleva mantenere gli elementi originali delle borse laterali, quindi è stato creato un nuovo set di borse dal profilo allungato, completamente nuovo e unico, sottolinea la nota che ha accompagnato il reveal della moto. Così è stata replicata la foggia del parafango posteriore anche per le nuove borse laterali.