BMW R 1250 R, la roadster da viaggio si rinnova. Aggiornamenti sul fronte della tecnologia e del design

MONACO - Una nuova veste e tante novità per Bmw R 1250 R che si presenta in scena rinnovata in funzione di un piacere di guida ancora maggiore. La roadster “nuda” e alimentata da un motore boxer, è stata pensata per rispettare caratteristiche di agilità, comfort, ma anche per esaltare le prestazioni dinamiche del motore boxer. Bmw Motorrad ha dotato la R 1250 R di alcune nuove caratteristiche di serie e di optional. Il motore boxer a 2 cilindri ha ancora una cilindrata di 1.254 cm3 e, anche nell’ attuale immatricolazione EU5, genera 136 CV. Il controllo dinamico della trazione e la nuova modalità di guida ECO sono di serie. Riding Modes Pro con preselezione della modalità di guida e controllo della coppia di trascinamento del motore, sono invece previsti come equipaggiamento opzionale.

La modalità di guida ECO consente al pilota di utilizzare la tecnologia del motore Bmw Motorrad ShiftCam in modo da ottenere la massima autonomia. In modalità ECO, il pilota è incoraggiato a viaggiare nel modo più efficiente possibile dal punto di vista dei consumi, con una curva dell’acceleratore morbida e una moderata limitazione della coppia del motore. In modalità ECO, poi, il display a colori TFT visualizza l’efficienza nella barra di stato superiore. Se si desiderano le massime prestazioni, ad esempio per i sorpassi con un carico pesante o in salita, il pulsante della modalità di guida consente di passare rapidamente e facilmente a un’altra modalità di guida. In linea con il DNA da sport tourer, la R 1250 R nella sua ultima edizione è dotata di Integral ABS Pro di serie. Si tratta di un sistema di frenata che offre ancora più sicurezza, anche in curva.

Se poi il faro full LED di serie illumina già la strada con una luce chiara e brillante, una maggiore sicurezza durante la guida notturna è garantita dalla luce di svolta adattiva, disponibile come opzione. La nuova R 1250 R è caratterizzata da una verniciatura di base e dalle due varianti Triple Black e Sport. Nella variante base, lo stile roadster è affidato al colore Icegrey non metallizzato in combinazione con un telaio nero. Con le varianti Triple Black e Style Sport, disponibili come optional da fabbrica, il cliente può invece scegliere tra due assetti cromatici.