Ducati, un 2023 di successi per Diavel V4. Cruiser ha raccolto riconoscimenti da designer e appassionati

È stato un 2023 all’insegna dei riconoscimenti per Ducati Diavel V4, la muscle cruiser che la casa di Borgo Panigale ha introdotto con la World Première 2023 e che ad un anno dalla nascita è stata certificata un successo da designer e appassionati di tutto il mondo. Il design muscoloso e sportivo ha riscosso importanti riconoscimenti come il Good Design Award, attribuito dal Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design, oltre alla Special Mention nella categoria Excellent Product Design ai German Design Awards 2024. Il Good Design Award è stato istituito a Chicago nel 1950 ad opera di Eero Saarinen e Charles e Ray Eames, ed è il premio più antico al mondo in tema di design. In questa edizione 2023, la giuria del Good Design ha selezionato oltre 1.100 candidature da oltre 55 nazioni per assegnare i Good Design Award for Design Excellence.

I German Design Awards vengono invece assegnati ogni due anni dalla giuria del German Design Council. Si tratta di un riconoscimento nel campo del design assegnato dal Rat für Formgebung e patrocinato dal Ministero dell’economia e della tecnologia tedesco. Lo stile del Diavel V4 è stato protagonista delle Diavel Design Nights ad Amsterdam, Parigi, Bruxelles, Londra, New York e Shanghai e, sempre grazie al suo design, già pochi giorni dopo la presentazione si è aggiudicato il titolo di Moto più bella di Eicma 2022. Il Diavel V4 si è anche dimostrato capace di affascinare gli appassionati del lusso a quattro ruote. Sono infatti già tutte assegnate le moto della serie numerata e limitata di Ducati Diavel for Bentley, il nuovo modello da collezione nato dalla collaborazione tra Ducati e Bentley presentata con il settimo episodio della World Première 2024.