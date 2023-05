Ducati Hypermotard è più sportiva con accessori Performance. Dettagli anche in pacchetti Style e Sport

La famiglia Hypermotard 950 di Ducati si fa ancora più dinamica con la gamma completa di accessori Ducati Performance. La gamma è quella che vede al vertice la Hypermotard 950 Sp che si distingue per la livrea ispirata alla MotoGP, le sospensioni ™hlins a corsa maggiorata, i cerchi forgiati Marchesini e il Ducati Quick Shift Up and Down EVO di serie. La Hypermotard Rve è invece contraddistinta dalla livrea ‘Graffitì, mentre la Hypermotard 950 è disponibile nella colorazione Ducati Red. Per la famiglia Ducati Hypermotard 950 è disponibile una gamma completa di accessori Ducati Performance, acquistabili singolarmente o anche nei pacchetti Style e Sport. Il pacchetto Sport comprende il supporto portatarga in carbonio, affiancato dai silenziatori Termignoni omologati con foderi in titanio e fondelli in acciaio e gli indicatori a LED dinamici, conferiscono alla ‘Hyper’ un’immagine ancora più dinamica e grintosa. Si può scegliere fra i tanti particolari in fibra di carbonio o alluminio lavorato dal pieno, una selezione dei quali viene proposta dal pacchetto Style.

Cupolino, parafango posteriore e protezione serbatoio in fibra di carbonio sono completati dal tappo serbatoio e cover pompa acqua in alluminio dal pieno. Chi volesse andare ancora oltre nella personalizzazione della Hypermotard 950 può adottare anche il paracalore e il parafango anteriore in fibra di carbonio, i serbatoi liquido freno e frizione e il tappo carico olio in alluminio lavorato dal pieno. La fun-bike Ducati è inoltre in grado di adattarsi al pilota attraverso la sella bassa e grazie ai cavalletti box anteriore e posteriore può essere sollevata e lasciata in sosta, anche se di lunga durata, in totale sicurezza.

Per il commuting quotidiano così come per il turismo a corto raggio sono disponibili le maniglie passeggero e la borsa morbida da serbatoio. I tamponi telaio, infine, uniscono lo stile alla protezione nel malaugurato caso di una scivolata. L’intera gamma di accessori è disponibile sul sito Ducati.com, dove tramite la sezione ‘Configuratorè è possibile scegliere i propri accessori preferiti per rendere unico il proprio Hypermotard e condividerli con il dealer più vicino.