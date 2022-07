Ducati, risultati positivi nel primo semestre nonostante sfide di logistica e componenti. Ricavi +5,4%, l’utile cresce del 14,8%

BORGO PANIGALE - Una chiusura dei primi sei mesi dell’anno con segno positivo, per Ducati che ottiene ottimi risultati a dispetto delle sfide imposte dalla crisi logistica e di approvvigionamento in corso. Il bilancio è quello espresso dall’azienda nell’analizzare il semestre da gennaio a giugno 2022, con i ricavi cresciuti del 5,4%, passando da 514 a 542 milioni di euro, ovvero il valore più alto mai registrato dalla casa motociclistica nei primi sei mesi dell’anno. Anche l’utile operativo è migliorato e segna un +14,8%, crescendo da 59 a 68 milioni di euro se confrontato con lo stesso periodo nel 2021. Ducati ha consegnato in tutto 33.265 moto ai clienti, contenendo il differenziale di consegne al -3,6% rispetto allo stesso periodo del 2021 (34.515). Risultato ottenuto grazie alls flessibilità, a un dialogo costante con i partner e con il sindacato, nonostante le difficoltà legate alla crisi di approvvigionamento.

«Il 2021 è stato per Ducati un anno record - ha commentato Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati - con il miglior risultato di sempre in termini di consegne, ricavi e utile operativo. Il 2022 si sta dimostrando un anno più sfidante: nonostante la forte domanda da parte degli appassionati, come dimostra il portfolio ordini che al termine del primo semestre è in crescita del +86% sullo stesso periodo del 2021, permane la forte discontinuità nel mondo della logistica e degli approvvigionamenti. Tuttavia siamo riusciti ad ottenere risultati molto soddisfacenti considerato il contesto in cui stiamo operando, soprattutto in termini di ricavi che sono i migliori mai registrati nei primi sei mesi dell’anno». L’Italia si conferma il primo mercato per Ducati con 6.028 moto consegnate, seguita dal Nord America con 5.239 unità, dalla Germania con 3.745 e dalla Francia con 2.647.

Significativi i numeri in Cina, che raggiunge un +12% con 2.411 moto consegnate. Sul fronte dei modelli più gettonati, dal momento della sua presentazione nel 2020, la Multistrada V4 ha riscontrato un crescente successo tra gli appassionati. Anche per il primo semestre del 2022 la Multistrada V4 è la moto più consegnata con 6.139 unità. A seguire c’è il Monster, con 4.776 moto consegnate e la famiglia degli Scrambler 800 con 3.999 moto.