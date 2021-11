Eicma, un lungo weekend di esibizioni all'Arena MotoLive. Aperta fino a domenica l'area esterna con gare e spettacoli

MILANO - Si apre all’insegna dello spettacolo il lungo fine settimana della 78esima edizione di Eicma, l’Esposizione internazionale delle due ruote, in programma fino a domenica 28 novembre a Fiera Milano Rho. Ha infatti aperto stamane l’arena MotoLive, l’area esterna dell’evento espositivo che ospita gare, esibizioni e spettacoli d’intrattenimento. Ad alternarsi sulle piste, i massimi esponenti mondiali delle discipline sportive off-road, acrobatici spettacoli di freestyle motocross, e trial acrobatico, oltre allo spettacolo del buggy backflip.

Tra le competizioni ospitate quest’anno, il Final Round degli Internazionali d’Italia supercross, la gara internazionale Superenduro Eicma Trophy, la gara nazionale superenduro Eicma Trophy, la gara internazionale di Quad Eicma Trophy e la Charity Race Eicma for Rider for Riders. Sabato e domenica infine l’arena MotoLive accoglierà anche Aprilia Live, un evento promosso dal costruttore italiano e che prevede due momenti spettacolo con i piloti del Team Aprilia di MotoGp e uno show lap in pista della nuova attesissima Tuareg 660.