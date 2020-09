Honda CBR600 RR, più potente e nuova elettronica. Per ora arriva solo in Giappone in attesa di Euro 5 per Europa

ROMA - La CBR 600RR di Honda arriverà a breve, ma solo in Giappone. Anticipata da qualche rendering online che aveva fatto ben sperare anche gli appassionati europei della casa dell'ala dorata, il nuovo modello della casa giapponese ha ora un 'volto' e le caratteristiche tecniche sono state svelate con una presentazione 'in casa'. La brutta notizia, per chi sperava di vederla a breve anche nei concessionari europei, è però che per il momento la casa motociclistica ha previsto il suo arrivo solo per il mercato del Sol Levante. Il ritardo riguardante l'arrivo nel vecchio continente è infatti legato all'omologazione Euro 4 del quattro cilindri in linea. In attesa di ampliare la distribuzione.

Nel frattempo, Honda ha arricchito la CBR600RR con un nuovo pacchetto elettronico completo di piattaforma inerziale IMU, traction control, wheeling control e acceleratore ride-by-wire che consente anche l'adozione dei riding mode. In arrivo anche il cambio quick shift in up & down. diverse sono poi le novità che riguardano direttamente il propulsore, aggiornamento del precedente quattro cilindri che ora può erogare 121 cv a 14.000 giri/ min. I fari anteriori sono a LED, la strumentazione ha il display TFT e c'è anche la frizione anti-saltellamento. Il peso della moto aumenta di circa 8 kg rispetto alla versione del 2013, arrivando a 194 kg. Nuovo anche l'impianto di scarico che cresce anche ius termini di dimensioni. Alla nuova CBR600RR sarà dedicato il pacchetto HRC, pensato per gli amanti della pista, con una nuova centralina, sospensioni anteriore e posteriori con idraulica rivista e nuove pinze freno anteriori.