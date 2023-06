Conto alla rovescia per l’Italian Bike Festival. Aperte le iscrizioni all’evento di settembre per gli amanti della bici

Aperte le iscrizioni all’evento più imperdibile di settembre, per gli amanti della bici! Sul sito di Italian Bike Festival, sarà possibile prenotare il proprio ingresso gratuito ( https://italianbikefestival.net/registrati/ ) alla sesta edizione del salone internazionale della bicicletta e della mobilità sostenibile. Appuntamento per tutti gli appassionati e non è da venerdì 15 a domenica 17 settembre 2023. Dove? In una location prestigiosa il Misano World Circuit, nel cuore della Romagna, a Misano Adriatico.

IBF è una vera e propria fiera “outdoor”, l’evento leader in Europa nel settore, che ha ricevuto la qualifica di Fiera Internazionale dalla Regione Emilia-Romagna.

«Un riconoscimento che è la conferma della “maturità” dell’IBF - dice il Presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna, Davide Cassani - che indirettamente premia anche il territorio che da quattro anni ospita questa manifestazione. L’IBF è tra le punte di diamante degli appuntamenti in Regione dedicati al cycling, settore divenuto sempre più importante nell’ambito della nostra offerta turistica. Ospitare una fiera internazionale dedicata all’universo della bici a 360 gradi fa sempre più dell’Emilia-Romagna una “Bike Valley” di caratura unica».

L’IBF, organizzato da Taking Off con il supporto di APT Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna, viene inserito nel calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e nel calendario degli eventi fieristici della Regione Emilia-Romagna.

«Abbiamo ricevuto un importante riconoscimento che certifica la rilevanza dell’Italian Bike Festival, la piattaforma più attrattiva del settore bike in Europa, una qualifica che rappresenta per i nostri partner in arrivo dall’estero un’ulteriore conferma della qualità e dell’innovazione del nostro format - commentano Lucrezia Sacchi, Fabrizio Ravasio e Francesco Ferrario, di Taking Off S.p.a., l’organizzatore di IBF - Per l’edizione 2023 sono attesi espositori internazionali provenienti da oltre 15 paesi che daranno l’opportunità ai visitatori di conoscere in anteprima e testare le novità del mercato. Per i ciclisti professionisti e per gli appassionati ritorna il ricco palinsesto di gare de La Gialla Cycling che permette anche di incentivare lo sviluppo della mobilità sostenibile nel territorio emiliano-romagnolo con conseguenti ricadute turistiche positive».

I biker avranno l’occasione di provare e testare (gratuitamente) in anteprima i nuovi modelli di bici, anche elettriche, messi a disposizione dai brand presenti. Un appuntamento che attira migliaia di persone, anche dall’estero, basti pensare che nel 2022 i visitatori esteri - pari a circa il 5% sul totale di 42mila visitatori - provenienti da 42 paesi, tra cui spiccano Cina, Francia, Germania, Spagna e Stati Uniti.

Oltre 500 i brand internazionali presenti, esposti da più di 300 aziende: Austria, Belgio, Bulgaria, Cina, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Spagna e Svizzera le nazioni estere di origine. Nell’ambito dell’IBF, per chi vuole scoprire la bellezza e il paesaggio unico dell’Emilia-Romagna, ci sarà anche “La Gialla Cycling” un palinsesto di gare per tutti, dalla granfondo su strada, alle cicloturistiche per bici da corsa e gravel, e non mancheranno le competizioni per bambini e ragazzi. I visitatori, oltre a provare una nuova bici, avranno a disposizione un’area expo per scoprire tutto quello che gravita intorno al mondo bike, e non solo… ci saranno show, talk su tematiche attuali quali la mobilità sostenibile e il cicloturismo.