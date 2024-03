Ktm Rc 8C 2024 nasce per correre in pista: 889cc e 135 cv. Solo 100 esemplari ordinabili online a 42mila euro

Si chiama Rc 8C 2024 il modello che Ktm ha pensato di produrre in soli 100 esemplari e che rappresenta l’indole più sportiva del marchio, pronta per scendere in pista. Realizzata in stretta collaborazione con Krämer Motorcycles, la moto è un ‘peso piumà concepito per esprimere il meglio in termine di prestazioni su un circuito. In particolare, la nuova versione ha tra le sue caratteristiche principali le carene a sgancio rapido in Kevlar e carbonio, direttamente ispirate alla Ktm Rc16 che abitualmente scende in pista per la MotoGP. Il cuore pulsante della moto è invece il motore bicilindrico parallelo Lc8c Dohc a 8 valvole, da 889cc e 135 CV. Particolarmente “corsaiolo” è anche il telaio, tubolare in acciaio 25CrMo4, a cui si aggiungono una serie di elementi alleggeriti e accessori Wp Pro Components.

Anche il serbatoio posteriore è a sgancio rapido ed è alloggiato tra codone e sottosella. Le ruote sono Dymag dal peso contenuto e i pneumatici rigorosamente slick, a marchio Pirelli. Votato alle corse anche l’impianto frenante, composto da una pompa radiale Brembo 19RCS Corsa Corta di derivazione MotoGP e pinze freno anteriore Brembo Stylema con dischi flottanti da 290 mm. A frenare il posteriore, invece, ci pensa una pinza Brembo a due pistoncini, abbinata a un disco flottante da 230 mm. La speciale Ktm potrà essere ordinata, a partire da domani alle ore 15, sul portale dedicato su ktm.com. Una volta confermato l’ordine sarà possibile acquistare anche il pacchetto Ultimate Track Experience, un evento esclusivo organizzato a Portimão, in Portogallo, presso l’Autodromo Internazionale dell’Algarve. Il prezzo è di 42.000 euro.