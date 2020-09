Link sbarca a Roma. La capitale scelta da leader Usa dei monopattini elettrici in sharing per il lancio in Europa

ROMA - Il mondo della “condivisione” ha un nuovo player di caratura mondiale. Superpedestrian, azienda fondata da esperti di mobilità urbana del MIT Massachusetts Institute of Technology di Boston, vanta una divisione denominata LINK. Tale divisione è diventata tra i più importanti operatori nel settore della micromobilità in condivisione. Ovvero fornisce servizi di sharing, attraverso monopattini elettrici. Si tratta di mezzi particolari, altamente tecnologici. Infatti, oltre a garantire un'autonomia di 90 km, sono equipaggiati con il Vehicle Intelligence System (VIS), un evoluto sistema di bordo proprietario, la cui tecnologia di diagnostica e protezione monitora costantemente l’intero veicolo e risolve in tempo reale le possibili anomalie.

Oggi i monopattini “firmati” LINK debutteranno a Roma. Prima città del Vecchio continente in cui sarà offerto il servizio promosso dalla società Superpedestrian. “I nostri monopattini intelligenti garantiscono assoluta sicurezza: performanti e adatti ad un utilizzo cittadino, anche sui sanpietrini, nel segno di una guida agevole, rispettosa delle regole e di una corretta circolazione” afferma Haya Verwood Douidri, Vice Presidente EMEA di LINK “Siamo orgogliosi di iniziare il nostro servizio a Roma con i nostri monopattini di ultima generazione, per dare la possibilità a tutti i romani di muoversi in città in modo facile, sicuro e sostenibile”. Un debutto a cui ne seguiranno altri in tutto il continente europeo: dieci città entro la prossima primavera.

“Abbiamo il pieno controllo su ciò che accade sul monopattino” dice Assaf Biderman, fondatore e CEO di Superpedestrian “La tecnologia di geofencing, cioè di perimetrazione virtuale con cui gestiamo l’area operativa, risponde alle sfide della micromobilità di un'area urbana come Roma, in particolare per l’uso rispettoso delle aree comuni quali marciapiedi e piazze anche in fase di parcheggio”.