Maxi enduro, c’è la famiglia Triumph Tiger 1200. Gamma ampia e variegata, pensata per accontentare tutti i gusti

CAGLIARI - Per rispondere a una domanda sempre crescente di motociclisti orientati verso il segmento che caratterizza i tempi moderni, quello delle maxi-enduro, Triumph ha lavorato su un progetto nuovo, presentando al pubblico lo scorso anno la nuova gamma Tiger 1200. Ampia e variegata, pensata per accontentare tutti i clienti, è il frutto di una rivoluzione della versione precedente: troviamo infatti un’estetica firmata da Rodolfo Frascoli (uno dei designer italiani più importanti del panorama delle due ruote), motore e telaio nuovi, un’elettronica all’ultimo grido e un peso ridotto di 25 kg. E soprattutto un ventaglio di ben 5 varianti: la più stradale GT (con la GT Pro con una dotazione più importante), con cerchi a razze da 19” davanti e 18” dietro, e sospensioni elettroniche semi-attive Showa; e quella più orientata al fuoristrada, chiamata Rally Pro, con cerchi a raggi con l’anteriore da 21” (gomme tubeless) e sospensioni elettroniche dalla maggiore escursione; per entrambe ci sono poi i relativi modelli dotati di serbatoio maggiorato a 30 litri (quello di serie è da 20 litri), GT Explorer e Rally Explorer.

Sono tutte spinte dal nuovissimo propulsore a tre cilindri da 1.160 cc, con trasmissione a cardano, con la potenza aumentata di 9 cv rispetto alla generazione precedente: 150 cv a 9.000 giri/min e 130 Nm a 7.000 giri/min. E godono di una evoluta dotazione tecnologica, che tiene in considerazione tutti i parametri rilevanti: sicurezza, controllo, prestazioni. Tra le altre cose, oltre all’evoluto Cornering Abs, le nuove Tiger 1200 sono dotate del Blind Spot Radar system, ossia il sistema di derivazione auto che monitora l’angolo cieco posteriore. Turismo, avventura, e divertimento.

Da soli o in coppia, in qualsiasi tipo di condizione e su qualsiasi superficie. Insomma, con le Tiger, l’avete capito, potete andarci ovunque. Noi l’abbiamo testate in lungo e in largo tra le strade (meravigliose) della Sardegna, apprezzandone le doti da “globetrotter”: sono dotate di un gran motore, di una ciclistica impeccabile e di un raffinato pacchetto elettronico. Le versioni Explorer hanno un peso importante, e perdono agilità e maneggevolezza; sono da preferire a nostro avviso solo se si vuole fare davvero tantissima strada. Tra il 21” e il 19” preferiamo il 21”; ma è questione di gusto e di strade (battute o non) da voler percorrere. Infine il listino prezzi, che spazia dai 19.795 euro della 1200 GT fino ai 25.095 della Rally Explorer.